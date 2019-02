ח"כית בשירות החזית העממית ח"כ ניבין אבו רחמון מהרשימה המשותפת מככבת בקמפיין לאחת מזרועותיו של ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין. ערוץ 7 ,

צילום: הלל מאיר/TPS הרשימה המשותפת ח"כ ניבין אבו רחמון (בל"ד - הרשימה המשותפת) היא אחת ממשתתפי מסע גיוס כספים למען הארגון הפלסטיני "UAWC – איגוד ועדות העבודה החקלאית", ששייך לחזית העממית לשחרור פלסטין. כך מדווח העיתון 'ידיעות אחרונות' המצטט את ארגון NGO Monitor. הארגון קובע כי ל"איגוד ועדות העבודה החקלאית UAWC” יש קשר הדוק לחזית העממית לשחרור פלסטין, ארגון טרור רצחני שהביא למותם של מאות ישראלים בפיגועי טרור. העיתון מדווח כי במסגרת הקמפיין שבו משתתפת חברת הכנסת אבו רחמון היא מופיעה בסרטון שאורכו כשלוש דקות וחצי ובו היא מתארת את האיום שבהשתלטות ישראלית על שטחי C ביהודה ושומרון, אותם שטחים שנמצאים בשליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית. "לאחר 25 שנה מהסכמי אוסלו, ישראל עודנה שולטת בשטחי C", אומרת ח"כ אבו רחמון בסרטון. "ישראל מנסה לספח את השטחים הללו כפי שעשתה בירושלים וברמת הגולן והמשמעות של צעד כזה הוא נכבה חדשה". בדיווח נאמר כי הקשר בין שני הארגונים מוצג בגאווה באתר האינטרנט של פת"ח, וכן במסמך של הסוכנות האמריקאית לפיתוח בינלאומי מוצג הארגון כ"זרוע החקלאית של החזית". ואם לא די בכך, לפני כחצי שנה הודיעה חברת הסליקה הקנדית Pivotal Payments שהיא מפסיקה לתת שירותי סליקה למספר ארגונים הקשורים לטרור ובהם גם UAWC. חברת הכנסת אבו רחמון הגיבה "הסרטון המדובר אינו סרטון גיוס כספים אלא סרטון שנועד להעלאת המודעות לפגיעה המתמשכת ממדיניות הכיבוש, בזכויותיהם של פלסטינים בעלי אדמות בשטחי C, ולסכנה הטמונה בתכנית הסיפוח של מפלגת הבית היהודי וכוחות ימין אחרים. התאחדות ועדות החקלאים הפלסטינים הוא ארגון חברה אזרחית, הפועל לפי החוק הפלסטיני, ותומך בעשרות אלפי חקלאים בשטחי C. האשמתו בהשתייכות לחזית העממית היא האשמה מופרכת, שמטרתה לעשות דה־לגיטימציה לארגון".