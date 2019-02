ערב "פורים קטן": 2800 איש בקבר יוסף 2800 בני אדם, בהם 250 עולים מצרפת נכנסו הלילה לקבר יוסף. ראש מועצת שומרון: מצפים מהממשלה לאפשר כניסה גם ביום. ערוץ 7 ,

צילום: israel is forever העולים במתחם קבר יוסף בין הנכנסים - כ 250 עולים מצרפת ששרו במקום התקווה דגן: "מצפים מממשלת ישראל לפעול בכדי לאפשר כניסה לקבר יוסף גם בשעות היום". כ 2800 איש נכנסו הלילה (בין שלישי לרביעי) לקבר יוסף, זאת לרגל "פורים קטן", אותו נוהגים לציין בשמחה שהתקיים אתמול, ושושן פורים קטן המתקיים היום, וכחלק מהכניסות הקבועות אותן מקיימת מדי חודש המועצה האזורית שומרון באמצעות מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים. בין הנכנסים היו גם סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון, האלוף במיל' עוזי דיין לשעבר יו"ר מפעל הפיס, יעקב חגואל מ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, הרב שלמה לוי הרב של ישיבת ההסדר ראשון לציון, הרב דב קוק מרבני טבריה וכ-250 עולים מצרפת שהגיעו יחד עם עמותת israel is forever, שרו במקום "התקווה" והתרגשו מהמעמד. סגן ראש מועצת שומרון, דוידי בן ציון, ציין כי "קבר יוסף הוא מקום של חיבורים. יוסף מחבר בין דתיים לחילונים, ימין ושמאל, עדות המזרח ואשכנזים מהצפון ומהדרום, כך על מפלגות הימין להתאחד. זה צו השעה. מי שלא רוצה לראות דחפורים באלון מורה, עליו להתעלות מעל ההבדלים הקטנים ולא להפקיר את ארץ ישראל". עמותת Israël is forever לגיוס הכוחות הציוניים דוברי צרפתית בראשות ג׳ק קופפר, שהביאה למקום 250 עולים מצרפת, פרסמה הודעה בעקבות הביקור: ״באנו לכאן לדרוש גישה חופשית לעם ישראל למקומות הקדושים שלו בארץ ישראל. באנו לדרוש ריבונות על כל חלקי ארץ ישראל. באנו להכריז כי מהים לירדן, יש רק דגל אחד: דגל מדינת ישראל״. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, הודה למח"ט שומרון, אל"מ שגיב דהן, ולקצין ההגמ"ר של חטיבת שומרון רס"ן שלומי כהן שפעילותם מאפשרת כניסות סדירות לקבר יוסף ואמר: "אנחנו שמחים על הכניסה הזו הערב, אבל ממש כמו שבפורים קטן נהוג לשמוח, אולם השמחה מוגבלת וקטנה מכיוון שעדיין לא הגענו למאורע האמתי, לפורים גדול, כך גם אנחנו שמחים על הכניסה אולם שמחתנו מוגבלת, משום שראוי היה שנוכל להיכנס להתפלל באחד המקומות הקדושים לעם היהודי, ללא חשש, לאור היום. וכשיגיע היום הזה, ואנחנו מצפים מממשלת ישראל שתביא את היום הזה, אז תהיה השמחה שלמה".