צפו: צבא ארה"ב פרס לראשונה בישראל מערכת הגנה מפני טילים במסגרת תרגיל של צבא ארה"ב בישראל, הוצבה מערכת ההגנה המתקדמת מפני טילים. בתרגיל השתתפו יותר מ-200 חיילים. קובי פינקלר ,

צילום: U.S. Army Europe תרגיל אמריקאי בישראל הפיקוד האירופאי של צבא ארה״ב מקיים בימים אלה פריסה תרגילית של מערכת הגנה מפני טילים (THAAD - Terminal High Altitude Area Defense) בישראל, כחלק ממימוש התפיסה המבצעית המשותפת.



מטרת הפריסה היא תרגול יכולת הפריסה המהירה של מערכות מורכבות ברחבי העולם לצד חיזוק היכולות ושיתוף הפעולה עם מערכות ההגנה האוויריות בחיל האוויר של צה״ל. פריסת מערכת ההגנה האמריקנית בישראל מבטאת את מחויבותה של ארה״ב לביטחונה ולהגנתה של ישראל ומתרחשת זמן קצר לאחר סיומו של תרגיל משותף ״ג׳וניפר פלקון״. "המערכת האמריקאית", אומר דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס, "בעלת יכולות מתקדמות מאוד נגד טילים בליסטיים". לדבריו, ‏מדובר בפריסה היבשתית הראשונה של מערכות מסוג זה בארץ ומערכת זו היא המקבילה ל"חץ 2" הישראלית. "במהלך הפריסה, שהחלה היום, מתרגלים הגנה משולבת עם פקודות מוכנות מראש ושת"פ בין יוקום לצה"ל", מוסיף תא"ל מנליס ומסביר: "המטרה היא להעצים את התיאום ההדדי ואת היכולות המבצעיות להגנת שמי ישראל, ללא הקשר אקטואלי לאירועים מסוימים. זו הזדמנות לשלב מערכות הגנה אמריקניות מתקדמות במערך ההגנה האווירית".



צה״ל פועל בשיתוף פעולה עם הכוחות האמריקנים במטרה להעצים את התיאום ההדדי ואת היכולות המבצעיות להגנת שמי ישראל, ורואה בפריסה האמריקנית הזדמנות לתרגל את שילובן של מערכות הגנה אמריקניות מתקדמות במערך ההגנה האווירית.



מערכת ה-THAAD מתווספת אל יכולות ההגנה האוויריות של חיל האוויר הצה״ליות הקיימות כנגד טילים בליסטיים ארוכי-טווח, ונחשבת לאחת המערכות המתקדמות מסוגה בעולם. צה״ל ערוך ומוכן להגן על שמי ועורף המדינה מפני מגוון איומים קרובים ורחוקים ומברך על קיומו של התרגיל. מדובר בפריסה הגנתית, שאינה קשורה לאירוע ספציפי. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך על התרגיל ואמר כי "פריסת מערכת ההגנה האמריקנית מפני טילים בישראל היא עדות נוספת למחויבות של ארה"ב לביטחון ישראל. "מערכת ה-THAAD האמריקנית נחשבת לאחת המערכות המתקדמות בעולם, ויחד עם מערכות ההגנה שלנו אנחנו עוד יותר חזקים כדי להתמודד עם איומים קרובים ורחוקים מכל רחבי המזרח התיכון. הקשר בין ארה"ב לישראל מעולם לא היה חזק יותר. אני מברך על קיום התרגיל המשותף", אמר נתניהו.



נציין כי מערכת ההגנה הזו היא מערכת ניידת, שניתן לפרוס במהירות בכל העולם ושמטרתה יירוט טילים בליסטיים. היכולות הספציפיות של המערכת תלויות במשתנים כמו מיקום, טווח, ומאפייני האיום. למערכת יכולות אנדו-אטמוספריות (בתוך האטמוספירה) וגם יכולות אקסו-אטמוספריות (מחוצה לה). ה-THAAD משתמש באנרגיה קינטית כדי ליירט טילים. המערכת מכוונת לעבר חלקים שונים בנתיב הטיל של האויב, וכן לאיומים אחרים.



טוען....



(צילום: U.S. Army Europe)

(צילום: U.S. Army Europe)