נאור ציון נגד "2025" של קשת

הקומיקאי והיוצר נאור ציון שלח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לקשת, ליורם זק ולארז טל בעניין הפרת זכויות יוצרים לכאורה בפורמט "2025" ומבקש פיצויים בסך שני מיליון שקלים.

בנוסף למכתב ההתראה לפני תביעה, פרסם ציון סרטון ברשת הפייסבוק בו העלה את טענותיו: "אני בדרך כלל לא עושה סרטונים כאלה, אבל הפעם זה מאוד חשוב, גם לתסריטאים, בימאים וכל מי שרוצה להגשים את החזון שלו ושלא יגנבו לו את זה יום אחד.

ב-16/11/17 נפגשנו מאיר קוטלר, הסוכן שלי ואני עם אסף בלכר, שהיה אחראי על כל תוכניות הריאליטי הלא מתוסרטות בקשת. פורמט שנקרא 'HOW MUCH CAN YOU MAKE', או בעברית - 'תסתדרו'".