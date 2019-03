הימין החדש: "נגיש הצעת חוק להחלת החוק בשטחי C" במפלגה מגיבים לדו"ח מחלקת המדינה האמריקנית שלראשונה לא ייחס את המילה "שטחים כבושים" לרמת הגולן ויהודה ושומרון. חזקי ברוך ,

צילום: קובי ריכטר/TPS נפתלי בנט מפלגת הימין החדש הודיעה הערב (רביעי) כי בעקבות הודעת מחלקת המדינה האמריקאית בדבר שטחי C, היא עתידה להגיש הצעת חוק להחלת החוק הישראלי על שטחי C כבר בשבוע הראשון לכהונת הכנסת ה-21. שר החינוך ויו״ר הימין החדש, נפתלי בנט אמר כי "החלטת ארה״ב היא היסטוריה". "עכשיו כשארצות הברית כבר לא רואה בשטחי יהודה ושומרון שטח כבוש, אין סיבה לחכות יותר. חצי מיליון ישראלים צריכים להפסיק להיות סוג ב׳. באריאל, במעלה אדומים ובעופרה חיים אזרחים יהודים שמופלים לרעה בגלל שבחרו ליישב את הארץ. זה צריך להיפסק. אנו נפתח את מושב הכנסת בהצעת חוק ראשונה שתעגן את זה בחקיקה. אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על השינוי העצום בעמדת הממשל, זה צעד נכון בכיוון הנכון", דברי בנט. שרת המשפטים ויו״ר הימין החדש, איילת שקד הוסיפה, "הגיע זמן להחיל ריבונות בשטחי C. ההכרזה של ארצות בברית מחייבת את מדינת ישראל לקבל החלטות אמיתות ונועזות שיסייעו לביטחון ישראל ושיוויון זכויות מלא לכל אזרחיה".