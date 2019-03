לא נסכים למדינה ערבית חדשה בלב ישראל מועצת יש"ע מביאה את יהודה, שומרון ובקעת הירדן לכנס AIPAC בוושינגטון. "ההתנחלויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן אינן המכשול לשלום". יוני קמפינסקי, וושינגטון ,

צילום: Yossi May photo כנס מועצת יש"ע בשולי ועידת AIPAC אירוע מיוחד של מועצת יש"ע התקיים אמש (ראשון) בוושינגטון, סמוך לכנס AIPAC שמתקיים בימים אלה בבירת ארצות הברית. האירוע, אליו הגיעו מעל ל-400 משתתפים מכל רחבי ארה"ב, התקיים במוזיאון התנ"ך וחיבר יחדיו אוהבי יהודה ושומרון אשר הגיעו להביע את הערכתם ומחויבותם לאזור. זו הפעם הרביעית בה מועצת יש"ע מארגנת את הכנס אשר מהווה מרכז משיכה אדיר למשתתפי כנס AIPAC. בין המשתתפים - השר צחי הנגבי, ח"כ אמיר אוחנה, השר לשעבר גדעון סער, קולונל ריצ'ארד קמפ, קונסול ישראל בניו יורק דני דיין, אנשי תקשורת, תורמים אוהבי ישראל, מובילי דעת קהל ועוד. האירוע נפתח בשירת שני ההמנונים – של מדינת ישראל ושל ארה"ב – ולווה לכל אורכו בנגינתו ושירתו של הזמר לייזר לויד. "אנחנו לעולם לא נסכים להקים מדינה ערבית חדשה בלב מדינת ישראל", הכריז גדעון סער. ''ההתנחלויות עצמן עוזרות לחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל. השבוע הכירה ארה"ב בריבונותה של מדינת ישראל ברמת הגולן. עלינו לזכור כי לפני 38 שנה, כשחוקקה מדינת ישראל את חוק הריבונות על רמת הגולן, נמתחה עלינו ביקורת חריפה. היום זה זמן טוב מאוד לזכור שהמטרה שלנו היא להחיל ריבונות בכל מקום שבו היו היהודים חיים בליבה של ארץ ישראל". ח"כ אמיר אוחנה אמר כי "יש לי כבוד עצום לסיפורו של העם היהודי. וכשאני פותח את התנ"ך, שמספר את אותו סיפור, ואני רואה שיותר מ-80% מסיפורי התנ"ך התרחשו ביהודה ושומרון אני נפעם. אלה השורשים שלנו - הרי אין עץ שיכול לשרוד ללא שורשיו". ראש דסק החוץ של מועצת יש"ע עודד רביבי אמר כי "איש אינו יודע מה תהיה התוצאה של הבחירות בישראל או מהו בדיוק הסכם השלום הגדול של ארה"ב. אבל דבר אחד בטוח - ההתנחלויות ביהודה, שומרון ובקעת הירדן אינן המכשול לשלום. "משימתנו כעת היא ליצור מציאות ולהראות מציאות שבה יהודים וערבים יכולים לחיות זה לצד זה בהבנה ובשיתוף פעולה, כאשר ידעו זאת ברחבי הקהילה הבינלאומית, אזי עתידנו יהיה בטוח", הדגיש רביבי. קולונל ריצ'ארד קמפ קרא ''לדחות על הסף את הרעיון שיהודה ושומרון יוכלו אי פעם להיות מחוץ לתחום הביטחון של מדינת ישראל ומחוץ לשליטה של צה"ל. אין תרחיש כלשהו שבו צה"ל יעזוב את יהודה ושומרון, הן את הגבול והן את עומקו של השטח, ועדיין תהיה לו האפשרות לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל".



