השרה שקד: ריבונות בשטח C ואוטונומיה עם קשר לעזה השרה שקד מתכננת לבטל את מהפכת השיפוט של אהרון ברק ופורסת תכנית מדינית להחלת ריבונות בשטחי C לצד אוטונומיה הקשורה למדינה בעזה. שמעון כהן ,

צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90 להיות הכוח המשפיע בקואליציה. איילת שקד בראיון ליומן ערוץ 7 מתייחסת שרת המשפטים, היו"ר המשותף של 'הימין החדש', איילת שקד, לימים האחרונים שלפני הבחירות, להבטחתה לבטל את המהפכה השיפוטית של אהרון ברק ולמהלכים הפוליטיים שעשויים להיות צפויים לאחר הבחירות. בתחילת הדברים התבקשה השרה להבהיר את משמעות דבריה אודות ביטול המהפכה השיפוטית של נשיא העליון בעבר השופט אהרון ברק, והשלכות הביטול על החברה וההנהגה בישראל. שקד מסבירה את עיקרי מהפכתו של ברק בשלושה פרמטרים עיקריים: "פתיחת זכות העמידה, שכל אחד יוכל לעתור לבית המשפט בכל נושא. עד אז עתרו רק בנושא אישי ונגע לעותר עצמו. הדבר השני הוא שבית המשפט לקח לעצמו סמכות לבטל חוקים והדבר השלישי הוא שבית המשפט החל להתערב בהחלטות ממשלה בשם עילת הסבירות, כלומר שבית המשפט הוא שקובע מה סביר ומה לא, במקום הממשלה". "כשאני אומרת שנבטל את המהפכה, אז קודם כל נעביר את פסקת ההתגברות בחוק יסוד החקיקה, כלומר שהמילה האחרונה לא תהיה של בית המשפט. אם בית המשפט פוסל חוק הכנסת תוכל להתגבר על הפסילה ברוב של 61 קולות. זה הדבר הראשון, ואחר כך, אם רוצים, צריך לצמצם את זכות העמידה וגם את עילת הסבירות", אומרת שקד המעריכה כי בניגוד לקדנציה החולפת, הפעם יאפשר משה כחלון לבצע את המהלך ולא יחסום את הצעדים הנדרשים. זאת לאור דבריו והצהרותיו. תיק המשפטים שבו רוצה שקד להמשיך ולהחזיק על מנת לחולל את המשך המהפכה, הפך לנחשק מאוד. גם השר יריב לוין מעוניין בו וכך גם יו"ר 'האיחוד הלאומי', חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. שאלנו את שקד אם תהיה נכונה לוותר על התיק בתמורה לתיק בכיר אחר כדוגמת תיק החוץ. שקד מצידה מעדיפה שלא לעסוק במועמדים האחרים לתפקיד, אלא להתמקד בשאיפתה שלה: "מדהים שתיק המשפטים והחינוך הפכו לנחשקים. זה אומר שבנט ואני עשינו עבודה טובה. אני רוצה להמשיך כי יש לי הרבה מה לעשות וזה תלוי במספר המנדטים שנקבל", היא אומרת וכשהיא נשאלת בכל זאת על ההבדלים בינה לבין שני המתמודדים האחרים, שניים שאיתם יש לה קשרי הערכה ועבודה הדדיים, היא אומרת: "אני עם קבלות. אפשר לדבר הרבה אבל אין כמעט אף פוליטיקאי עם קבלות במשרד המשפטים". לטעמה של שקד השילוב בין משפטים לביטחון יוכל לחולל מהפכה משמעותית ביחס להתיישבות. היא מזכירה את פעילותה להסדרת ההתיישבות בכלים מנהליים שונים ולהערכתה שיתוף פעולה מלא עם משרד הביטחון יוכל להביא להסדרת ההתיישבות הצעירה בתוך שנה. מכאן עברה השיחה עם השרה שקד לאפיק המדיני. זאת לנוכח הקלטה שלה עצמה שהושמעה בשבוע שעבר ובה הציגה תכנית מדינית על פיה ביהודה ושומרון תוקם אוטונומיה עם זיקה למדינה הפלשתינית ברצועת עזה. ביקשנו משקד להרחיב ולהסביר: "הרעיון הוא להחיל ריבונות על שטחי C ובשטחי A ו-B תהיה סוג של אוטונומיה עם קשר לעזה ולירדן. בירדן יש שבעים אחוזים פלשתינים ובעזה יש כבר מדינה פלשתינית, אמנם מדינת טרור אבל מדינה פלשתינית ואני חושבת שזה הפתרון הנכון לעתיד הרחוק". האם משמעות הדברים היא שישראל תשחרר את הרצועה מהמצור הביטחוני שקיים סביבה? שקד מבהירה כי "בעתיד הרחוק, אם המציאות תשתנה, וזה יהיה אפשרי אז אפשר". באשר לאופן המעשי שבו יתקיים הקשר בין ערביי יהודה ושומרון לרצועת עזה, האם במעבר בטוח, בגשרים ותעלות או בדרך אחרת, אומרת שקד כי אם תגיע המערכת המדינית שהדבר אפשרי הרי שיימצאו הפתרונות הטכניים והמעשיים לביצוע הדבר, "אבל הדבר כמובן תלוי בכך שנחיל קודם את החוק הישראלי על שטחי C". לנוכח תכנית טראמפ המתקרבת, תהינו אם העמדה הקשוחה, אולי הקשוחה מדי, של 'הימין החדש' נגד התכנית, עלולה להביא את נתניהו להחלטה לבחור בממשלת אחדות עם בני גנץ כמהלך פוליטי קל יותר. האם במו ידיהם יביאו בנט, שקד ואולי גם פוליטיקאים אחרים מהימין את נתניהו להקמת ממשלה עם גנץ? "זה שגנץ רוצה להיכנס לממשלת נתניהו זה ברור, וזו עוד סיבה למה להצביע לנו כי אנחנו יכולים להוות אלטרנטיבה. אני חושבת שאנחנו יודעים להפעיל כוח פוליטי ומנופים פוליטיים ולדעת איך להשתמש בהם בזמן נכון. בעבר נתניהו ישב עם ברק ועם לבני ואחר כך לחץ על בוז'י שייכנס לממשלה. לכן מי שמתנגד להקמת מדינה פלשתינית צריך לתת לנו את הכוח". לדבריה לחץ מצד מפלגתה לא יוביל את נתניהו לכיוונו של גנץ. "אנחנו יודעים להתנהל מול נתניהו. נתנו לו לנהל מו"מ עם לבני כי ידענו שלא יקרה בזה כלום עד שבנט פוצץ את המו"מ לקראת סופו כשהוא עצר את הפעימה הרביעית של שחרור מחבלים כשידענו שזה כבר בשלב מתקדם. אנחנו יודעים לתת חבל אבל ההחלטה תהיה אצל נתניהו. אם הוא יצטרך אותנו מבחינת המנדטים הוא ייקח אותנו ואם לא אז לא". על יחסי מפלגתה עם 'איחוד מפלגות הימין' אומרת שקד: "אנחנו כל הזמן בקשר. מדברים ושומרים על ערוץ הידברות פתוח ואני בטוחה שגם נשתף פעולה אחרי הבחירות". עם זאת "כל מפלגה עבודת לעצמה. כל מפלגה רוצה להיות חזקה וזה ברור. אנחנו רוצים להיות המפלגה המשמעותית ביותר בקואליציה של נתניהו ואני בטוחה שאחרי הבחירות נדע למקסם את ההישגים".