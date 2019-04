דיווח: ייתכן ונתניהו הרוויח מעסקאות בן דודו עם לוב אתר חדשות אמריקני מדווח: חברה שבה החזיק ראש הממשלה מניות סיפקה חומרי גלם לחברה אחרת שסחרה עם לוב. ערוץ 7 ,

Photo by Noam Revkin Fenton/Flash90 בנימין נתניהו אתר החדשות האמריקני "הפינטגון פוסט" דיווח הלילה (חמישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו נקשר בשערורייה בעקבות מניות שהחזיק בחברת "סידריפט", שהייתה בבעלותו של בן דודו נתן מיליקובסקי. לפי הדיווח, נתניהו הרוויח יותר מ-700% ממניות החברה, שרכש ב-2007 ומכר ב-2010. עוד נכתב בדיווח כי לאחר שנתניהו החזיק במניות של חברת סידריפט, חברה אחרת בבעלות בן דודו, בשם C / G אלקטרודות, הואשמה על ידי משרד המסחר האמריקני בעסקאות בלתי חוקיות עם שליט לוב דאז מועמר קדאפי, תוך הפרה של תקנות הפצת נשק גרעיני בארצות הברית. משרד המסחר האמריקני האשים את C / G אלקטרודות בגין מכירת בלתי חוקית ללוב ב-23 מקרים שונים. המשלוחים, שחלקם עברו בקנדה, הוערכו ב-6.8 מיליון דולרים והחברה נקנסה בסכום של 250,000 דולרים במסגרת הסכם פשרה. מיליקובסקי אמר בתגובה ל"הפינגטון פוסט" כי נתניהו לא ידע על מכירות C / G ללוב. "הוא לא היה מעורב באותה חברה והיה רק משקיע פאסיבי ב'סידריפט'. יותר מזה אני לא אומר כי אני לא מדבר עם כתבים", אמר מיליקובסקי. דוברו של ראש הממשלה אמר לאתר האמריקני כי נתניהו היה משקיע פאסיבי ב"סידריפט", עם אחוז קטן מהמניות. "הוא לא לקח חלק בהנהלת החברה או בעסקיה", הבהיר הדובר והוסיף: "הפעולות שננקטו במקרה דווחו כראוי לרשויות הרלוונטיות". האתר דיווח כי דוברו של נתניהו סירב להשיב לשאלה האם ראש הממשלה היה מודע לעיסוקיו של בן דודו עם לוב.