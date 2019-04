חובבי אירוויזיון? הנה אפליקציה עבורכם חובבי האירוויזיון יוכלו להמר על סדר הזוכים בתחרות. המנחשים נכונה יתפרסמו כמומחים בהיכל התהילה באתר האירוויזיון הרשמי. רעות הדר ,

Photo by Adam Shuldman/Flash90 אירוויזיון אפליקציה חדשה מאפשרת לחובבי האירוויזיון להמר על סדר הזוכים בעשרת המקומות הראשונים בתחרות. המנחשים נכונה שיקלעו לתוצאות האמת יתפרסמו כמומחי אירוויזיון בהיכל התהילה באתר האירוויזיון הרשמי. מדובר ביוזמה ישראלית של חברת "רבי אינטראקטיב", בשיתוף פעולה עם התאגיד כאן, שאומצה על ידי הפקת האירוויזיון באופן רשמי וצפויה ללוות את התחרות גם בשנים הבאות. הפלטפורמה מאפשרת לקהל לבחור 10 שירים מתוך 41 שירי האירוויזיון ולמקם אותם על פי המקומות שהם חושבים כי יגיעו בתוצאות הסופיות בתחרות. המשתמשים יוכלו לשנות את הרשימה שלהם עד מועד גמר התחרות. ולשתף ברשתות החברתיות סרטון קצר המופק אוטומטית מהפלטפורמה עם תקציר של סדר הזוכים לפי ההימור. גיל רבי, מנכ"ל רבי אינטראקטיב, אמר כי "לפי הבחירות כאשר חובבי האירוויזיון יבצעו באפליקציה נוכל ללמוד על הלך הרוחות לקראת האירוע. עד כה היה נהוג להסתמך על הבחירות שביצעו מהמרים דרך סוכנויות הימורים מוסדרות באירופה, אך שם נמצא קהל מסוג אחד. האפשרות להמר רשמית דרך הפקת האירוויזיון מאפשרת לכלל חובבי האירוע להביע את קולם". The Eurovision Predictions App by EBU & KAN from Rabbi Interactive on Vimeo. "כגוף השידור המארח, כאן דיגיטל רואה בשנת האירוויזיון הזדמנות מצוינת להשקת כלים ופיצ'רים חדישים שיהפכו את האירוויזיון ממופע טלוויזיוני אהוב לחוויה דיגיטלית שלא נראתה כמותה", מסביר אלעד טנא, סמנכ"ל חטיבת הדיגיטל. "בהמשך לפעילות האירוויזיון שלנו בסושיאל הכוללת יצירת תוכן סביב התחרות, הקמת אתר אירוויזיון ותפעול פלטפורמות אירוויזיון הפונות לישראל ולחו"ל". התאגיד ורבי אינטראקטיב שיתפו פעולה בעבר במשחק "דוז או בוז", בו נחשפו שירי האירוויזין בפעם הראשונה מבלי לדעת איזו מדינה הם מייצגים. ובהפעלת האפליקציה של הכוכב הבא לאירוויזיון, דרכה הצופים בבית בחרו בקובי מרימי כנציג הישראלי לאירוויזיון. בשנה הקודמת השיקו יחד אפקט מציאות רבודה על גבי המצלמה של פייסבוק ואינטסגרם לתמיכה בשיר Toy של נטע ברזילי עוד לפני גמר האירוויזיון, האפקט זכה לשיתופים רבים בעולם והיה מקדם דיגיטלי לזכייה הגדולה של נטע. אירוויזיון 2019 ישודר ב-כאן, תאגיד השידור הישראלי, בתאריכים: 14,16, ו-18 במאי. אירועי האירוויזיון יתקיימו בפעם ה-64 ולראשונה בתל אביב בהשתתפות 41 מדינות, תחת הסלוגן: ׳Dare To Dream’.

