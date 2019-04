כך ראו הקריקטוריסטים בעולם הערבי את הבחירות בישראל

"אז מה היה לנו שם?", שאל סמי ממערכון "המוסך" של הגשש החיוור. בזמן שראשי הסיעות נפגשים בבית הנשיא וממליצים על המועמד להרכבת הממשלה, אנסה לסכם את מערכת הבחירות כדרכי - דרך עולם הקריקטורות.

נתחיל בכמה קריקטורות של הקריקטוריסט הברזילאי קרלוס לטוף, הידוע בתמיכתו ב-BDS ובחוסר חיבתו למדינת ישראל עם התייחסות לאבחנה בין שני המועמדים הבכירים לתפקיד ראש ממשלת ישראל.

תן לי! לא - תן לי!

הקריקטורה מתארת איך נתניהו וגנץ רבים מי יפציץ את עזה החרבה כשהכותרת היא 'בחירות בישראל'. כמובן שהרקע לקריקטורה היא התשדיר הראשון של גנץ שהתגאה באחריותו למות עזתים במבצע צוק איתן.

יורים ובוחרים - כרגיל

שוב לטוף והפעם הקריקטורה מתייחסת לירי על תל אביב לפני כמה ימים, פחות מחודש לפתיחת הקלפיות. לטוף לועג לנתניהו ואומר כמה זה נוח ליו"ר הליכוד, כמו כל מערכות הבחירות הקודמות בהן ניצח, שיש עימות מול עזה בו הוא יכול להיראות גיבור גדול.

"סוף, סוף מצאתי פרטנר מתאים!"

כך לטוף צייץ בעברית את הקריקטורה שעלתה לאתר האמריקני השמאלני Mondoweiss למהלך הדרמטי בימין בו בנימין נתניהו, ראש הממשלה ויו"ר הליכוד, דחף לאיחוד של שלוש מפלגות מימין לו - הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית שראשיה מתלמידיו של הרב מאיר כהנא - מייסד תנועת כך.

בקריקטורה עצמה אנו רואים את נתניהו לוחץ את ידו של רוחו של הרב מאיר כהנא שעל שחולצתו חולצת כך. רוחו של הרב כהנא מחזיקה את ספרו "They Must Go" שנכתב ויצא בתחילת שנות ה-80 ביחס למיעוט הערבי. נתניהו אומר מצאתי את העמית למרוץ שלי - כך התרגום היותר מדויק לדעתי. הביטוי "Running mate" מוכר כמועמד המתמודד יחד עם אדם נוסף במועמדות משותפת במערכת בחירות, כמו בריצה לנשיאות ארצות הברית.

נתניהו ומרזל בדרך לאיפא"ק

בהמשך לקריקטורה של נתניהו והרב כהנא, הנה עוד התייחסות למהלך של נתניהו לאיחוד מפלגות הימין - הבית היהודי, האיחוד הלאומי ועוצמה יהודית. הקריקטורה מבקרת את איפא"ק, שאמנם גינתה את האיחוד בימין, אך הזמינה את נתניהו לנאום בוועידה השנתית של הארגון, שבשל המצב בעזה בסופו של דבר נאם בווידאו בלבד. בקריקטורה עצמה אנו רואים את נתניהו הולך שלוב זרועות עם פעיל הימין ברוך מרזל שהולך עם דגל 'עוצמה יהודית' שכתוב עליו גם 'גזען וגאה'.

"בהצלחה עם הבחירות!"

כך אומר הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לחברו בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל בקריקטורה המבקרת את המתנות הרבות מעניק טראמפ לנתניהו. בקריקטורה אפשר לראות איך סרט המתנה נלקח מתוך הפסים האדומים של דגל ארה"ב וכי הגולן באותו צבע של סוריה, אך מעתה קשור עם סרט למדינת ישראל. כל זאת - כמתנת בחירות להצלחת בנימין נתניהו.

בושם הפשיזם - בשירות ה-BDS

לטוף ניצל את סרטון הקמפיין של מפלגת "הימין החדש" בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד, שעורר רעש תקשורתי. לטובת מי שהצליח לפספס - הסרטון דימה פרסומת של שרת המשפטים לבושם בשם "פאשיזם", כשהיא אומרת "לי זה מריח כמו דמוקרטיה".

זאת כרמז למהלכים שלה נגד האקטיביזם השיפוטי ומהלכים שהיא מצהירה כי תפעל במידה ותמשיך כשרת המשפטים. בציוצו ציין לטוף כי השרה שקד אינה היחידה שמשתמשת בבושם זה ואפשר לראות בקריקטורה גם את שני המועמדים הבכירים לראשות הממשלה - בני גנץ לבוש המדים וראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו. מעניין מה חשב נפתלי בנט שדווקא את שותפתו לדרך, השרה שקט החליט לטוף לשים כקריקטורה של המועמדים לראשות הממשלה.

'תוכנית הבחירות של נתניהו'

כך הכותרת של הקריקטוריסטית העזתית אֻמַיַה גֻ'חַא ב'אלקֻדְס אלעַרַבִּי'. שימו לב לראש ממשלת ישראל (נכון להיום) שמנסה לעורר את מצביעיו לתמוך בו כשהוא כמו מוכר בשוק מראה את מרכולתו - הישגיו - עליו יש את 'שליטה על ירושלים' עם כיפת הסלע כסמל להר הבית ולעיר כולה כמו כן יש עליו דמות ערבית שמתחתיה כתוב 'הנורמליזציה הערבית', כלומר קשריו (ובגידתם באומה הערבית מבחינת גֻ'חַא) עם העולם הערבי וזאת לצד לייק שהוא עושה ל'מצור על עזה'.

בחירות בישראל

תראו את הקריקטורה של סוואהה (Swaha) קריקטוריסטית צרפתית-לבנונית שמתייחסת לתוצאות הבחירות. בקריקטורה אנו רואים דמות שנראית כבנימין נתניהו, פצוע עם פלסטר, צלקת ומאזניים דוקרים את מצחו. הוא אומר "נחשו מי חזר?" כשהוא מסתכל על הקלפי - אליה מציצה יונת השלום לצד דגל אש"ף.

הקריקטורה של יאסין אל-ח'ליל בעיתון "אל-וטן" העומאני, בה רואים יהודי בעל לבוש גלותי משלשל את הצבעתו שבועטת ביונת השלום - כרמז לכך שנבחרה ממשלה שלא תקדם את תהליך השלום.

הבחירות - גזענות, התיישבות וייהוד

הקריקטוריסט אַחְמַד רַחְמַה מאייר 'מועמד ישראלי' חובש כיפה שעולה תוך כדי שריקה על הקלפיות 'גזענות', 'התנחלות' ו'ייהוד' שהביאו אותו אל הכס השלטון.

בחירות 2019 - סוף תהליך השלום.

בקריקטורה של עִמָאד חַגָ'אג' הירדני ב-'אלעַרַבִּי אלגַ'דִיד' הלונדוני אפשר לראות איך תוצאות הבחירות קברו את היונה, יונת השלום שנמצאת בקבר שנראה כשילוב של כמה קלפיות. על הפתק הגדול שכנראה היה על הקבר כתוב 'הבחירות הישראליות'.

נתניהו - מלך הפופוליזם

כך אומר חַסַן בּלְיבַּל קריקטוריסט הבית של העיתון הלבנוני 'דיילי סטאר' שמתאר את נתניהו שיש לו כתר שמורכב מקלפי עליו כתוב 'פופוליזם' ובתים, בהתייחסות לבנייה הרבה של ממשלתו העתידית, בעיני הקריקטוריסט.

"הבחירות הישראליות"

כך כותרת הציוץ של נַאצֶר אלגַ'עְפַרִי הירדני ובציוץ אנו רואים את נתניהו בתוך הקלפי הישראלית שם הוא מחביא את יונת השלום ואת ההתנחלויות.

'ניצחון נתניהו'

כך כותרת הציוץ לקריקטורה של חַבִּיב חַדַאד בעיתון ב-'אלעַרַבִּי אלגַ'דִיד' הלונדוני. בקריקטורה אנו רואים אנו רואים את נתניהו מסמן עם אצבעותיו 'וי ניצחון' כשיונת השלום נתקעת בישבנו שהוא כמו קיר שאי אפשר לעבור דרכו.

סיפוח!

האם בנימין נתניהו יקיים את הבטחתו להחיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון?

לשאלה זו מתייחסת הקריקטורה של קרלוס לטוף הברזילאי, שכאמור ידוע בתמיכתו ב-BDS. בקריקטורה שפרסם לטוף באתר האמריקאי השמאלני Mondoweiss אנו רואים את נתניהו פותח את הקלפי עליה כתוב באנגלית 'הבחירות בישראל' משם יוצאים חיילים ומתנחלים שצועדים אל 'הגדה המערבית' (בערבית ובאנגלית) כשנתניהו צועק - 'סיפוח!'.



נמתין ונראה האם נתניהו יקיים את הבטחותיו-איומיו שנתן במהלך מערכת הבחירות ואיך העולם הערבי יגיב לכך ולהרכבת הממשלה וכמובן ל"עסקת המאה" המתקרבת.

נעם בנעט הוא מרצה וחוקר עצמאי בתחום המזרח התיכון והעולם הערבי, הכותב טור שבועי בנושאים אקטואליים נבחרים ובליווי קריקטורות עדכניות מהעולם הערבי תחת הכותרת 'חלון למזרח התיכון המתחדש'. אפשר לעקוב אחריו בטלגרם, בפייסבוק או באינסטגרם.