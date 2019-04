ערב טוב אירופה: תל אביב מוכנה לאירוויזיון כפר האירוויזיון הגדול בעולם * מתן הקלות לבעלי עסקים * חיבור בין תושבים ותיירים לארוחות שישי ישראליות רעות הדר ,

צילום: פלאש 90 מקימים את במת האירוויזיון עיריית תל אביב-יפו תארח בעוד כחודש את תחרות אירוויזיון 2019, הצפוי להיות האירוע הבין-לאומי הגדול, הנצפה והמסוקר ביותר שהתקיים אי פעם בישראל. לקראת האירוע נערכת העירייה בכל הרמות, החל בתשתיות התחבורה, דרך הקלות לעסקים, הנגשת שילוט לתיירים וכלה בקישוט העיר וכמובן, גולת הכותרת - הקמת כפר האירוויזיון הגדול שידעה התחרות אי פעם. זו תהיה השנה ה-64 שבה מתקיימת התחרות בעולם, הפעם הראשונה בה התחרות תתקיים בתל אביב-יפו והפעם השלישית בה התחרות מתקיימת בישראל בכלל, מתוך ארבע פעמים בהן זכתה ישראל בתחרות. בעבור עיר בגודלה של תל אביב-יפו, מדובר במבצע רחב היקף המחייב יצירה של תשתיות תיירותיות חדשות והתאמת תשתיות קיימות לצרכים החדשים הנדרשים וכן מאמץ משותף של הנהלת העיר ותושביה. רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו: "האירוויזיון הוא לא אירוע תל אביבי אלא אירוע ישראלי ולאומי. הוא הזדמנות יוצאת דופן לנו הישראלים לחגוג בגאווה; הוא גם הזדמנות להציג לעולם את ישראל היצירתית, האנרגטית, התוססת, וכן – גם את ישראל חופשית, פלורליסטית ואוהבת-אדם. ערכי האירוויזיון - חגיגת המוסיקה, היצירה ואהבת החיים - הם הערכים איתם מזוהה תל אביב-יפו. ואם תשאלו אותי, זהו אולי הניצחון האמתי שלנו: שאירוע תרבות גדול, פופולארי והמסוקר ביותר בעולם – יתקיים בהצלחה בעירנו". עיריית תל אביב-יפו נערכת לאירוויזיון from Tel Aviv Yafo on Vimeo. גולת הכותרת – כפר האירוויזיון הגדול אי פעם הכפר יהיה פתוח לקהל המקומי והבין-לאומי בין ה-12 עד ה-18 במאי משעות אחר הצהריים ועד הלילה ויכלול הופעות של אמנים ישראלים מהשורה הראשונה, כמו סטטיק ובן אל, סטפן, שפיטה, מוש בן ארי, עברי לידר, ההרכב בלקן ביט בוקס, להקת אתניקס, דיג'יי גאלו ומוקי וכוכבי עבר והווה של תחרות השירים האירופית, כמו יזהר כהן ודנה אינטרנשיונל. בכפר יפעלו מתחמים של נותני החסות, יריד אמנים, משאיות מזון, ברים, מרכז מידע לתיירים ואפילו אולפן ללימוד מילים בעברית. חצאי הגמר והגמר יוקרנו על גבי מסכי ענק ברחבי הכפר, דבר שיאפשר למבקרים ליהנות מהמופעים יחד עם עשרות אלפים מתושבי העיר והמבקרים בה ועם מעריצים מרחבי העולם. האורחים יוכלו לשבת לאורך בר באורך מאות מטרים הפונה לים ולאכול בדוכני האוכל הפזורים. בקרבת הבמה המרכזית של הכפר מובטחת תצוגה עוצרת נשימה של נופי תל-אביב ושל עיר הנמל העתיקה של יפו. בלילה תשקיף הבימה על התאורה הדרמטית, בשיתוף חברת התאורה OSRAM, שתאיר את המבנים על קו הים של יפו העתיקה והנמל. לצד כפר האירוויזיון ובמתחם נפרד, יפעל פסטיבל האוכל תל-אביב EAT עם מיטב השפים המקומיים כמו חיים כהן שף דיקסי ויפו תל אביב, אביב משה מ-MESSA, שגב משה מ"שגב", ושפים של מסעדות רבות נוספות כמו: BENEDICT , NINI HACHI, VONG, קוואטרו, ONZA ועוד. הקדמת אירועי "הלילה הלבן" במסגרת חגיגת האירוויזיון הצבעונית שמקיימת העירייה, הוחלט להקדים את "הלילה הלבן" המסורתי כדי לאפשר למבקרים הרבים בעיר ליהנות מהחוויה הייחודית. אירועי "הלילה הלבן" יתקיימו ביום חמישי, ה-16 במאי 2019, היום בו יערך חצי גמר האירוויזיון ויומיים לפני הגמר ויתרכזו סביב כפר האירוויזיון הלילה הלבן שמתקיים מידי שנה הוא חגיגה הכוללת עשרות אירועים הנערכים במקביל בכל רחבי העיר- בחוצות ובמרכזי תרבות, משעות הערב המוקדמות אל תוך הלילה. הלילה הלבן משלב את ערכיה של העיר כעיר תרבות מגוונת ומקורית וכ"עיר ללא הפסקה", בועטת ותוססת. עשרות אירועים יתקיימו השנה ברחבי העיר - בחוצות ובמרכזי התרבות – משעות הערב המוקדמות אל תוך הלילה. ביפו: מתחם גרוב מזרחי עם מועדון הקצב של אביהו פנחסוב בגן הפסגה, אלקטרו אירופה - חגיגה נוצצת של דיג'ייז ואמנים אלקטרוניים מרחבי אירופה בכיכר קדומים, טברנה יוונית עם אבי טובי ואיזיקס בנמל יפו, רוק ישראלי במתחם התחנה ותאטרוני רחוב בשוק הפשפשים. במרכז העיר ינגנו הרכבי מוזיקה לאורך שדרות רוטשילד, המבקרים יוזמנו למסיבת ריקודים ברחבת סוזן דלל, לאירוע מוזיקלי של התדר בכיכר ביאליק ואפילו הילדים יזכו לפעילות מיוחדת בכיכר דיזינגוף. לאורך רצועת החוף יחגגו בערב ריקודי עם ופולקלור ברחבת גורדון, בבימת סול & מוזיקה שחורה בחוף ירושלים ובמופע זריחה בחוף הצוק. עוד שלל אירועים יערכו במוסדות התרבות של העיר כמו האופרה הישראלית, תאטרון תמונע ועוד. בסוף השבוע תעמיד העירייה אוטובוסים חינם שיאפשרו הגעה מהירה לאקספו. האוטובוסים יאספו את התיירים מהכרמלית וינועו דרך שני מסלולים. בסיום המופע יחכו האוטובוסים לתיירים בצמוד לשער היציאה ויפזרו אותם חזרה לבתי המלון. המידע יונגש באנגלית בתחנות ובאוטובוסים. מערך הרכבות יתוגבר ויאפשר לנוסעים לרדת בתחנת הירידים בסמוך לאקספו. בנוסף יוצבו עמדות מידע ומתנדבים בתחנות סבידור מרכז ותחנת האוניברסיטה המשרתת את האקספו, וכן באולם הנוסעים הנכנסים בנתב"ג. לאלו הנוסעים באופניים חשמליים ובקורקינטים תהיה אפשרות להגיע ולחנות בנוחות בצמוד למתחם. הבוחרים להגיע עם רכב פרטי יוכלו לחנות בחניונים ייעודיים בסמוך לאקספו. כמו כן, בשבוע זה יאריכו מוניות השירות בקו 4 את מסלולן ויגיעו לאזור ההופעות. בנוסף, במאות מוניות מתחנות תל אביביות יותקן בתוך הרכב מחירון באנגלית במטרה להנגיש את המידע לתיירים בנוגע לתעריפי הנסיעה, החובה להפעיל מונה, פעימת מונה, תוספות מחיר על מזוודה וכו'. המחירון יפורסם באתר התיירות החדש של העיר וכן בחוברת הכיס לתייר אשר תחולק בעמדות המידע ברחבי העיר. מרכז הכנסים הבין-לאומי אקספו תל-אביב אקספו תל-אביב, מתחם האירועים הגדול והמתקדם ביותר מבחינה טכנולוגית בישראל, יארח את חצי הגמר, הגמר, סלון המשלחות ומרכז התקשורת של אירוויזיון 2019. ביתן 2 באקספו, שנחנך לפי כשנתיים בהשקעה של יותר מ-100 מיליון דולר, יארח את הבימה המרכזית, בזמן שביתן 1 באקספו ישמש בתור ה"גרין רום" וסלון המשלחות. המקום יוכל להכיל קהל של כ-9000 אנשים בכל מופע. במהלך החודשים האחרונים הושקעו 8 מיליון ש"ח בפיתוח המרחב הציבורי ובשדרוג כל המערכות על מנת לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר שאירוע מסוג זה מחייב. באקספו תל אביב עמלים כרגע על מלאכת הקמת האירוויזיון כ- 1,600 עובדים מהארץ ומחו"ל, תחת התקנים המוקפדים ביותר וכבר כעת ערוכים לתת מענה הולם לכל צורך. אקספו תל אביב מבטיח לספק לכולם במהלך ימי השהות במרכז חוויה ישראלית, תל-אביבית, צבעונית ומיוחדת. מיתוג העיר, קישוטה והנגשתה לתיירים בחודשים האחרונים מינפה העירייה את ההכנות לאירוויזיון כדי לשדרג את תשתיות התיירות בעיר ולבצע קפיצת-מדרגה ביכולתה לקיים אירועים בין-לאומיים גדולים בוצע טיפול עומק בממשקי תחבורה בעיר, כולל התקנות מפות תחבורה באנגלית על מאות תחנות אוטובוס, והטמעת שילוט אלקטרוני באנגלית באוטובוסים ציבוריים. הושלמה פריסה של מאות שלטים באנגלית באזורי התיירות בעיר, גויסו מאות מתנדבים שיסייעו לתיירים במהלך שהותם בעיר והודפסו מדריך-כיס באנגלית לעשרות אלפי עותקים. הוכשרו מאות עובדים ונותני שירות לשיפור עבודתם מול תיירים. לקראת האביב נשתלו עשרות אלפי פרחים בצבעי סמל האירוויזיון. נתלו עשרות באנרים ודגלים ברחוב אבן גבירול ולאורך הטיילת. מותגו המסגרות העירוניות בחוף אביב וליד גן הפסגה. הותקנו עשרות פלקטים בלוחות המודעות העגולים שמוצבים במתחמי התיירות בעיר. הספריות הניידות עוברות בימים אלה עיצוב מחדש ו"יוולדו" בקרוב כמרכזי מידע ממותגים ב-15 נקודות אסטרטגיות בעיר. יושק אתר תיירות חדש ובו יוכלו להתעדכן התיירים בעשרות האירועים המתרחשים בעיר (ולא רק) בכל יום. בנוסף, בחודש הקרוב יוכלו העוברים והשבים ליהנות מצפייה בצביעת סוכת המציל בחוף אביב ובהפתעות נוספות. A SEA OF OPTIONS- חופי הים התל אביבים במהלך שבוע האירוויזיון, יחגגו המשתזפים בחופים עם מגוון פעילויות ספורט, מוזיקה, ושידורים על מסכי ענק. בנמל יפו יוצב טרנזיסטור גדול ממדים שישמיע שירי אירוויזיון מכל הזמנים, במתחם התחנה אפשר יהיה לקחת רגע של הפסקה מכל ההמולה עם פינות צ'יל אאוט, ערסלים ועמדות הטענה לסלולרי.

בנמל תל-אביב תיערך קבלת שבת חגיגית בסימן האירוויזיון, תיפתח תערוכת "בראשית" המוקדשת לדנה אינטרנשיונל ולסיום, יתקיים מופע-חובה לכל חובב אירוויזיון בכיכובן של שלוש זוכות מיתולוגיות: אן מארי דוד, LOREEN וקרולה. כמו כן תיפתח במרכז עמיעד בשוק הפשפשים תערוכה בשם DiverCity 2019 - מחווה אמנותית ישראלית לאמנים המשתתפים בתחרות האירוויזיון, למדינות שמהן הם באים ולמה שהם מייצגים, כאינדיבידואלים וכקולקטיב אמנותי ויצירתי. לישראל יוקדש אזור בו יוצגו עבודות של הזוכים יזהר כהן, להקת חלב ודבש, דנה אינטרנשיונל ונטע ברזילי. התערוכה תתקיים במרכז עמיעד ברח' עמיעד 12, שוק הפשפשים. בתאריכים 5.5.19- 20.5.19 בין השעות 11:00-23:00 בכל ימות השבוע (התערוכה תהיה סגורה בערב יום הזיכרון 7.5). WELCOME TO THE NON STOP CITY - הקלות לבעלי העסקים והטבות למבלים תל-אביב-יפו היא עיר ללא הפסקה, עיר שמפורסמת בחיי הלילה שלה, לכן יזמה העירייה מספר פעולות כדי לאפשר למבקרים למקסם את שהותם בעיר, ולבעלי העסקים – למקסם את שהותם של המבקרים. העירייה אישרה הוראת שעה לתיקון חוק העזר העירוני בדבר מניעת רעש, לפיה בתאריכים 19-11 למאי 2019 יצומצמו השעות בהן אסורה הקמת רעש באזורים באזורי הבילוי בעיר וכן בתחום כפר האירוויזיון בפארק צ'ארלס קלור. המשמעות היא כי באזורי הבילוי ניתן יהיה להשמיע מוזיקה עד חצות ובכפר האירוויזיון ניתן יהיה להשמיע מוזיקה עד השעה 01:00, כאשר בערבי חצאי הגמר והגמר יוארכו השעות, כל זאת בכפוף לתנאי הסעיף בחוק העזר. כמו כן, תתאפשר הוצאת ברזי בירה לתחום שטח השולחנות והכסאות של העסק. כמו כן, לעסקים יתאפשר להוציא החוצה בשטחם מסכים שיקרינו את שידורי האירוויזיון. בנוסף, מקדמת העירייה בשיתוף בעלי העסקים את פרויקט "תל אביב-יפו ב-10 שקלים" במסגרתו יוכלו המבקרים לרכוש שתייה ואוכל במחיר של עשרה שקלים בלבד בשבוע האירועים בעשרות מסעדות, בארים ופאבים בעיר.

A GREEN CELEBRATION- אירוויזיון מקיים וירוק האירוויזיון הוא הזדמנות מצוינת לקבוע סטנדרט "ירוק" לאירועים מרובי משתתפים בעיר והאירוויזיון יהיה האירוע ההמוני הראשון בסימן "אפס פסולת" - שבוע של אירועים עם עשרות אלפי משתתפים מהם תועבר כמעט "אפס פסולת" להטמנה, על בסיס עקרונות מנחים לצמצום צריכה והתייעלות אנרגטית. בכל מתחמי האירוויזיון יפוזרו פחים ב-3 צבעים שונים, כל הפסולת שתופרד – תמוחזר ובמקביל השימוש בכלי פלסטיק חד פעמיים, יצומצם משמעותית. בפסטיבל תל-אביב EAT יכינו השפים מנות ירוקות שיתבססו על חומרי גלם מקומיים טריים בדגש על מנות צמחוניות וטבעוניות. עודפי המזון ייתרמו ל"לקט ישראל". IT'S ALL ABOUT THE CONNECTIONS- תושבי העיר חיים אירוויזיון עיריית תל אביב-יפו רואה באירועי האירוויזיון הזדמנות לחגיגה כלל-עירונית וכלל-ישראלית, ולכן יזמה פעילות נרחבת בעשרות מרכזים קהילתיים כדי לחבר בין תושבות ותושבי העיר לתחרות, לחבר בין התושבים עצמם ולחבר ביניהם לבין התיירים הרבים שצפויים להגיע לפה. ישראל מתנדבת - האירוויזיון הוא הזדמנות של פעם בדור להראות את פניה היפות של מדינת ישראל לעולם ואנחנו הישראלים ידועים כמסבירי-פנים וחמים. את הנכס הזה ביקשה העירייה להחצין וכמו באירועים בינלאומיים בעולם, גייסה מאות מתנדבים שיסייעו לתיירים בעיר במרכזי מידע, בתחנת הרכבת ובכל מקום בו נדרשת הכוונה ועזרה. פה זה כן אירופה- חיבור תושבי העיר למשלחות- ברחבי העיר נקיים את הקהילהוויזיון- המרכזים הקהילתיים יחגגו כל אחד בסימן מדינה אחרת המשתתפת בתחרות, עם מגוון אירועים שיציגו את המדינה ואת תרבותה. כך לדוגמא במרכז העיר יאמצו את צרפת, בכפר שלם את הולנד וביפו –איסלנד. מיזם ייחודי שיזמה העירייה מחבר בין תיירים לתושבים באמצעות פלטפורמת eatwith ומאפשר להם לחוות ארוחת שישי ישראלית. גם המרכזים הקהילתיים יפתחו דלתותיהם לתיירים ב-17 במאי לארוחות שישי מרובות משתתפים בכל רחבי העיר.