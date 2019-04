פדיחה לריטה בקפריסין הזמרת רקדה על חוף הים ולא חשבה שזוג ישראלים יזהה אותה. "חשבתי שבקפריסין אני יכולה להיות חופשייה שאף אחד לא יזהה אותי". ערוץ 7 ,

צילום: Yonatan Sindel/Flash 90 ריטה View this post on Instagram A post shared by RITA (@i_m_rita) on Apr 21, 2019 at 6:24am PDT