האפליקציה הראשונה לטעינת כלי רכב חשמליים בישראל Gnrgy Go מאפשרת לאתר עמדות טעינה AC ובקרוב גם את עמדות הטעינה המהירה DC, ולנווט אליהן בקלות. ערוץ 7 ,

צילום: ג'ינרג'י Gnrgy Go קבוצת ג'ינרג'י משיקה את האפליקציה הראשונה בישראל לטעינת רכב חשמלי ופלאג-אין - Gnrgy Go. האפליקציה אשר פותחה על ידי ג'ינרג'י ומתאימה למכשירי טלפון חכמים תומכי אנדרואיד ואייפון, מנגישה מידע חיוני ועשיר בכל הקשור לרשת הטעינה הציבורית עבור כלל נהגי הרכב החשמלי והפלאג-אין בישראל. אפליקציית Gnrgy Go מאפשרת למשתמשים לאתר בקלות עמדות טעינה AC מתוך מפה מלאה של עמדות הטעינה בפריסה ארצית ובקרוב גם את עמדות הטעינה המהירה DC ולנווט אליהן או אל עמדות מועדפות בקלות באמצעות מפה אינטראקטיבית המתעדכנת באופן שוטף ובזמן אמת. צילום: ג'ינרג'י האפליקציה שתוכננה להיות קלה ונוחה לשימוש, מעמידה לרשות המשתמשים מידע מקיף אודות עמדות הטעינה שמסביבם או בדרכם - זמינותן (אם העמדה פנויה או בשימוש בזמן אמת), מידע אודות כמות שקעי הטעינה בכל עמדה, את הספקו של כל שקע ואף את סוגו. האפליקציה מאפשרת באמצעות תהליך הרשמה קל ומהיר גם לקבל מידע בזמן אמת אודות תהליכי טעינה נוכחיים של כלי הרכב, להפעיל או להפסיק את הטעינה ואף לשלם עליה ללא צורך בכרטיס המנוי (RFID). רן אלויה, מנכ"ל ובעלים של קבוצת ג'ינרג'י: "השקת האפליקציה הינה צעד חשוב בהנגשת תשתיות הטעינה לבעלי כלי הרכב החשמליים והפלאג-אין. לפתרונות טכנולוגיים ודיגיטליים מתקדמים ישנה חשיבות מכרעת במהפכת הרכב החשמלי ובשל כך ג׳ינרג׳י מחויבת להמשיך ולהוביל גם בחדשנות טכנולוגית בתחום תשתיות הטעינה לרכב חשמלי ופלאג-אין. עם סיום תקופת ההרצה אנו נחשוף ממשקים נוספים עבור לקוחותינו כגון ממשק ניהול עמדת טעינה פרטית, אפשרות לתשלום ללקוחות מזדמנים ושירותים נוספים לרווחת כלל משתמש הרכב החשמלי".