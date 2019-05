נכי הצבא המלכותי "נגד" נכי צה"ל

השבוע מתקיים בישראל ארוע בינלאומי חדש וחסר תקדים: 100 נכי צה"ל ונכי צבא בריטניה, וביניהם יוצאי יחידות מובחרות שנפצעו במסגרת שירותם הצבאי, מתחרים במספר ענפי ספורט, ודנים ביחד עם מומחים עולמיים בנושא התמודדות עם פוסט-טראומה ושיקום. הווטרנים הישראלים והבריטים ובני משפחתם נהנים מארוע ספורטיבי ומקצועי בן שבוע, הודות למאמץ משותף של שגרירות ישראל בלונדון, משרד החוץ הישראלי, מועדון הכדורגל צ'לסי ותורמים רבים נוספים. את הארוע מארח ארגון נכי צה"ל בבית הלוחם בתל אביב ובירושלים.

במסגרת הירתמותה של צ'לסי לפרויקט, שלח מועדון הכדורגל צוות מאמנים שמאמנים את ילדיהם של הווטרנים משתי המדינות, וכן מעבירים סדנאות מקצועיות למורים לספורט מישראל.

סביב "משחקי הווטרנים", ארוע הספורט הראשון מסוגו בעולם, נרתמה שורה של פילנתרופים וארגונים, וביניהם קרנות הצדקה של המארינס הבריטי ושל חיל האוויר הבריטי, ארגון Rock to Recovery, ארגון הווטרנים של סקוטלנד, ארגון Combat Stress, עמותת The Not Forgotten, AJEX ארגון הווטרנים היהודים בבריטניה, קרן פטרון, קרן Pears, קרן רייצ'ל, קרן מוריס וואהל, קרן צ'ארלס וולפסון, קרן Exilarch וקרן משפחת וולפסון. המשלחת הבריטית הגיע באמצעות טיסת אל על.

במסגרת הארועים, מתקיימים דיונים מקצועיים בנושא התמודדות עם פוסט-טראומה ושיקום בהשתתפותם של מומחים עולמיים בתחום, בראשותם של ופרופ' זהבה סולומון, כלת פרס ישראל ומומחית בעלת שם עולמי בחקר השפעות פוסט טראומטיות, וסר סיימון ווסלי, פרופסור לפסיכולוגיה רפואית מקינגס קולג' לונדון, המייעץ גם לצבא הבריטי, ומכהן כיו"ר הוועידה המקצועית של "משחקי הווטרנים".

"משחקי הווטרנים יאפשרו לנו לתמוך בצורה טובה יותר באלה שהגנו באומץ רב על עמינו וערכינו", אמר מייקל פרימן, יועץ לענייני חברה אזרחית בשגרירות ישראל בלונדון, "הארוע מהווה הזדמנות היסטורית, עבור החיילים והחיילות ששירתו את מדינתם, להשתתף במשחקים ולשתף את סיפוריהם אחד עם השני. יחד, יוכלו המשתתפים לדון בהתגברות על מצוקות של הפציעות שנגרמו בזמן או בעקבות הלחימה, ובניית קשרי ידידות שיימשכו שנים רבות. משחקי הווטרנים הינם סמל נוסף לקשרים החזקים והמהותיים בין ישראל לבריטניה".

מאט טומלינסון, רב-סמל גדודי של המארינס הבריטי ובין הלוחמים המעוטרים ביותר, הגיע לישראל להשתתף במשחקים, והוא מעיד כי לוחמים חווים מוות של כל כך הרבה חברים לקרב, והמראות שהם עדים להם הם כל כך קשים, שהם רודפים אותם גם שנים לאחר השחרור, ומשפיעים על הבריאות הנפשית שלהם.

ברוס באק, יו"ר מועדון הכדורגל צ'לסי אמר: "אנו גאים ביותר לתמוך ביוזמה החשובה הזו. המועדון תומך מזה שנים רבות בווטרנים בבריטניה, ואנו רואים את כח הריפוי של הספורט, המאפשר להם להתמודד עם המכשולים ולחבור לקהילה. מאמני צ'לסי ייפגשו ויעבדו עם הווטרנים ועם משפחותיהם במהלך הארוע בן השבוע בישראל, ואני מאמין כי נלמד רבות מהם, על דרכי ההתמודדות עם המכשולים שהם פוגשים באופן יומיומי".