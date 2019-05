פיתוח ישראלי לגילוי מכשולים על פסי רכבת התעשייה האווירית חושפת פיתוח חדשני - מערכת SEE FAR לגילוי מכשולים על פסי רכבת אלירן אהרון ,

צילום: תעשייה אווירית SeeFar חברת ''אלתא מערכות'' של התעשייה האווירית חושפת מערכת לאיתור וזיהוי מכשולים על פסי רכבת, אשר מאפשרת להגדיל את מהירות הנסיעה של הרכבות בצורה בטוחה. בכל שנה מתרחשות ברחבי העולם אלפי תאונות רכבת, עקב פגיעה במכשול על המסילה, המוביל למספר גדול של נפגעים. תנועת רכבות סדירה מתעכבת עקב מכשולים על המסילה או תנאי מזג אוויר כגון ערפל כבד, גשם או שלג. מכשולים אלה גורמים לרכבות להאט וכתוצאה מכך להגיע ליעדן באיחור. רוב הפתרונות הקיימים מסתמכים אך ורק על חיישנים אופטיים שיזהו את המכשולים, אך הם רגישים למזג אוויר וראות לקויה. מערכת SEE FAR משלבת מכ"ם מתקדם היעיל בכל מזג אוויר עם חיישנים אלקטרו-אופטיים ספקטרליים, ומנצלת את היתרונות של כל אחד מהם. המערכת מסוגלת לזהות מפגעים על המסילה וסביבה כגון כלי רכב, סלעים, בני אדם ובעלי חיים עד למרחק של קילומטר ובכל מזג אוויר. המערכת מזהה אוטומטית רמזורי ותמרורי רכבות ומתריעה עליהם מראש לנהג הקטר. המכ"ם מאתר את העצמים באמצעות טכניקת גל רציף עם אפנון תדר (FMCW) ופועל בטווח התדרים W-band המוקצה לכלי רכב (76-81 GHz). המערכת מצוידת גם ביכולת למידה עמוקה, ואלגוריתמי בינה מלאכותית המשמשים לשיפור הביצועים וצמצום התראות השגויות. המערכת עומדת במגבלות ההגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP) בכדי להבטיח את שלום הנוסעים והצוות. יואב תורג'מן, סמנכ"ל התעשייה האווירית ומנכ"ל אלתא, אמר "מטרתה של מערכת SEE FAR היא להציל חיי אדם ולייעל את תנועת הרכבות בכל רחבי העולם. המגמה של הורדת כמות הרכבים הפרטיים בעיקר בערים ושימוש בפתרונות יעילים עבור ציבור הנוסעים מחייבת את חברות הרכבות לנקוט באמצעים שיגנו על הנוסע מפני מפגעים. מערכת זו מאפשרת לנהג הקטר להוביל בבטחה את הרכבת ואת נוסעיה".

