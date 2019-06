ציפי חוטובלי: הצעד הראשון בדרך לריבונות - החלת החוק הישראלי בשטחי C "ממערב לירדן יש מקום רק לעם אחד לממש את עצמו וזה העם היהודי ומדינת ישראל'', הכריזה סגנית שר החוץ. עדו בן פורת ,

צילום: מארק ישראל סלם ציפי חוטובלי סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי (הליכוד) שנאמה בפני משתתפי ועידת הג'רוזלם פוסט בניו יורק, קראה להחיל ריבונות ביו"ש בהקדם והסבירה מדוע השימוש במילה ''סיפוח'' אינו נכון. "השימוש במילה 'סיפוח' הוא שקרי ומוטעה. אתה מספח שטחים שהם לא שלך. יהודה ושומרון הם חלק מהארץ שלנו, וזאת הדרך שבה אנחנו צריכים להתייחס אליהם", אמרה חוטובלי. ''אין פה סיפור של סיפוח, זה סיפור אחר לגמרי והוא הכרה בזכויות שלנו על הארץ. על פי החוק הבינלאומי, כל השטח שממערב לירדן יכול להיות רק של עם אחד: העם היהודי. ממערב לירדן יש מקום רק לעם אחד לממש את עצמו וזה העם היהודי ומדינת ישראל''. סגנית השר סיפרה כי ''יותר משישים אחוז מהישראלים תומכים בהחלת החוק הישראלי על שטחי C. זה הזמן להתחיל מהצעד הראשון ולהחיל את החוק על מה שיש עליו קונצנזוס, שטחי C. "זאת העת, זה המומנטום הפוליטי לעשות זאת. הגיע הזמן להתקדם עם זה, לנצח את הבחירות ולעשות זאת, בתקווה, יחד עם ממשל טראמפ. אני מקווה שזאת תהיה המורשת של ממשלת נתניהו החמישית''.