צילום: מתוך הקליפ יעקב שוואקי בקליפ חדש: I AM ALIVE לקראת מופע הקיץ ב-"לייב פארק" מגיש יעקב שוואקי סינגל קליפ חדש: I AM ALIVE (אני חי). המילים של סופיה פרנקו, הלחן של איצי וולדנר והעיבוד של רביד קשתי, התחברו לוידאו קליפ מושקע וייחודי בהפקת "עולם ומלואו", שצולם בין היתר במופע ההיסטורי של שוואקי בטיימס סקוור בלב מנהטן בחורף האחרון, עם אלפי בני נוער מכל העולם. "החיים עוברים מאוד מהר, ולפעמים אנחנו שוכחים להודות על הדברים הקטנים, שאנחנו קמים בבוקר בריאים, יכולים לנשום, ללכת או לשיר", אמר שוואקי. ''השיר הזה נכתב בהשראתו של הרב אביגדור מילר זצ"ל, שבכל שולחן שבת היה שואל את ילדיו כמה ימים עברו מראש השנה? מאותו יום שבקשנו מבורא עולם שנה טובה, וזאת כדי להזכיר לנו שהחיים הם מתנה אחת גדולה ושום דבר אינו מובן מאליו, ונודה לקב"ה על כל הטוב שהוא משפיע עלינו בכל רגע ורגע. חשבתי שזה מסר נפלא שאפשר להעביר דרך השיר הזה, כדי להזכיר לנו שכל שניה מהחיים היא חשובה". הבמאי אהרון אוריאן מספר: "בקליפ הזה אנחנו חווים את חייו של גיבור הסרט ברוך ניאוויטץ דרך העיניים שלו, ומונעים מהצופה את האפשרות לשפוט את חיי הגיבור לפי המראה החיצוני שלו. הקליפ עושה שימוש באופן לא שגרתי בטכניקת POV-Point Of View שמשמעותה נקודת מבט. החלק הראשון של הקליפ מצולם מנקודת מבטו של ברוך, ממש כאילו שתלנו לו מצלמה בתוך העין. הוא אפילו ממצמץ מידי פעם". צילום: ברוך עזאגווי ההופעה של שוואקי בכיכר מדיסון במנהטן