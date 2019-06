ח"כ קלנר: לבלום ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C ח"כ אריאל קלנר סייר בשטחי C ביהודה ושומרון עם תנועת רגבים והצהיר, "דרושה תכנית חירום לאומית. אני מחויב לחלוטין לנושא". חזקי ברוך ,

צילום: דוברות ח"כ קלנר בסיור. היום ח"כ אריאל קלנר (ליכוד) קיים היום (שלישי) סיור עם תנועת רגבים, במהלכו נחשף לתופעת ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. "מוכרחים לגבש תוכנית חירום לבלימת ההשתלטות העוינת על שטחי C", אמר קלנר בסיום הסיור שערך. לדבריו, "בסיור שערכתי עם תנועת רגבים נחשפתי לתופעה חמורה ביותר - הרשות הפלסטינית בסיוע האיחוד האירופי, ממשיכה את המלחמה לגזלת ארצנו". "השיטה פשוטה - עיבוד אדמת מדינה כדי לטעון בעתיד ל'עיבוד וחזקה' על הקרקע. דרך נוספת היא בנייה מסביב להתיישבות יהודית כדי לחנוק אותה, או בשטחים ריקים והכל במקומות אסטרטגיים", הסביר. "הדרך שבה המדינה פועלת כעת אינה מספיקה כדי לבלום אחוז מהשתלטות. דרושה כאן תכנית חירום לאומית. אני מחויב לחלוטין לנושא ומתכוון שלא להרפות מהעניין, כי בנפשנו הדבר", הבטיח קלנר.