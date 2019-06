ירי לעבר מטיילים ישראלים בשומרון שוטרים פלסטינים ירו לעבר מטיילים ישראלים בשומרון. ראש המועצה יוסי דגן: "חציית קו אדום, דורשים לשחרר את המטיילים". ערוץ 7 ,

צילום: באדיבות המצלם זירת האירוע שוטרים פלסטינים ירו בצהריים (שישי) לעבר קבוצת מטיילים בשומרון ורדפו אחריה באזור שטח C. מהמועצה האזורית שומרון נמסר כי השוטרים הפלסטינים הגיעו מכיוון הכפר סלפית. לאחר הירי ניסו השוטרים הפלסטינים להכניס את המטיילים לרכבם. צה"ל קיבל דיווח על התקרית, הכוחות חברו לקבוצת המטיילים וחילצו אותה מהמקום בשלום וללא פגע. המטיילים עוכבו למתן עדות במשטרה והם ברגעים אלו במשטרת אריאל, עו"ד נתי רום מטעם ארגון חוננו מסייע להם במקום. יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון נמצא עם המעוכבים, שוחח עם מפקד המרחב ועם המח"ט וביקש שהמטיילים ישוחררו מיידית, "לא מקובל, ששוטרים פלסטינים נכנסים לשטח C, מנסים לעצור אזרחים ישראלים. הדבר הזה מבחינתנו היא חציה של קו אדום. ירי בנשק חי לכיוון מטיילים ישראלים עי שוטרים פלסטינים, ונסיון להכניס אותם לרכב בשטח C, זה נסיון פיגוע לכל דבר מבחינתנו. השוטרים הפלסטינים כבר הוכיחו את עצמם כמחבלים במדים, כשרצחו את הרב מאיר חי הי"ד, את עדו זולדן הי"ד ואחרים. זו עליית מדרגה חמורה בתעוזה ובחוצפה של הרשות הפלסטינית. אני קורא לצבא למצות את הדין עם השוטרים ולדאוג שהדבר הזה לא יישנה. ישראלים יטיילו בכל רחבי ארץ ישראל". "אנחנו מצפים שהמטיילים הללו ישוחררו באופן מיידי. מדובר באזרחים שיצאו לטייל. צריך להתייחס אליהם כאל מטיילים שהותקפו. לא כמו לפושעים", אמר. עו"ד נתי רום מעמותת חוננו הוסיף "קבוצה של מטיילים אוהבי הארץ, הותקפה ע"י שוטרים פלסטינאים חמושים שפעלו בשטחי C, ירו על הקבוצה. במקום שהשו"פים יתפסו ויעצרו - מוצאת עצמה חבורת צעירים מלח הארץ אזוקה בתחנת המשטרה כאחרוני הפושעים. המנהג הפסול הזה חייב להיפסק. בנס חברי הקבוצה הצליחו להימלט ולמרות שהיו חמושים נמנעו מעימות, חברים הקבוצה לא עברו כל חוק. לצערי לקח זמן רב, מעל שעה וחצי לכוחות הביטחון להגיע. וכעת הקורבנות מוצאים עצמם בתחנת המשטרה. מדובר באבסורד".