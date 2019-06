המטיילים מהשומרון שוחררו לפני השבת שוחררו המטיילים מהתקרית בשומרון ביום שישי ללא כל תנאים מגבילים. יוסי דגן: "לחקור ירי השוטרים הפלסטינים בשטח C" אורלי הררי ,

צילום: יוני קמפינסקי יוסי דגן תקרית המטיילים בשומרון בצהרי שישי. המטיילים שוחררו מתחנת המשטרה באריאל לפני כניסת השבת לאחר התערבותו של ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ועו"ד נתי רום מחוננו. דגן הגיע לתחנת המשטרה, דרש לשחרר אותם ולהתייחס אליהם כמו למטיילים שהותקפו ולא כמו לפושעים. כזכור בשישי בצהרים מצאו את עצמם ארבעה מטיילים מהשומרון, שטיילו במעיינות סמוך לאריאל, נרדפים על ידי שוטרים פלסטינים בתוך שטח C . אחד השוטרים ביצע ירי באוויר. צהל חילץ את המטיילים והם עוכבו למתן עדות במשטרת אריאל. דגן אמר "ירי שוטרים פלסטינים וחיכוך עם אזרחים ישראלים בשטח C היא חציית קו אדום. זה דבר חמור. אני דורש להמשיך לחקור את הנושא". דגן שוחח הערב עם גורם צבאי בכיר ודרש ממנו שלא להניח לנושא ולחקור אותו עד תום. "הם אנשים נורמטיבים ורציניים שיצאו טיול ביום שישי, ולא ייתכן שאם הם התבלבלו והגיעו קרוב לכפר, יהיה נסיון לינץ של ערבים לרצוח אותם ושוטרים פלסטינים יירו באוויר וירדפו אחריהם בתוך שטח C".