"מכריזים על הקמת מדינה פלסטינית" גרסה חדשה של סרטון ההצבעה המפורסם בעצרת האו"ם, מדמה את ההצבעה על הקמת מדינה פלסטינית ומפנה אצבע מאשימה כלפי הכנסת והממשלה. צפו. ערוץ 7 ,

צילום: באדיבות רגבים מתוך הקמפיין קמפיין "מדינת טרור - מעבר לפינה" של תנועת רגבים יוצא היום (שני) לדרך באופן רשמי בסרטון המפנה אצבע מאשימה כלפי הממשלה, בעקבות מה שמגדירים בתנועה "הפקרת האכיפה נגד הבניה הבלתי חוקית הערבית בשטחי C וסיוע להקמת מדינה פלשתינית עתידית". בסרטון נראים תושבים פלסטינים העומדים מסביב למקלטי הרדיו ומאזינים להצבעת המדינה הפלסטינית לא באו״ם אלא בכנסת ישראל. הסרטון מסתיים בהקראת שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו אשר מצביע בעד הקמת המדינה הפלסטינית. מאיר דויטש, מנכ"ל רגבים, הסביר את עיתוי פרסום הקמפיין. "דווקא עכשיו, לקראת הבחירות המתקרבות, אנחנו דורשים מממשלת הימין, לא להסתפק רק בטייטל 'ימין' אלא להוכיח זאת גם בעשיה בשטח. יש לאשר תכנית ממשלתית ישימה למניעת המשך הקמת המדינה הפלסטינאית בשטחי c וקביעת לוחות זמנים לתוכנית, ואכיפה מסיבית כנגד הבניה הפלסטינית החדשה הבלתי חוקית". הקמפיין מצטרף לקריאה של ראשי המועצות ביהודה ושומרון שקראו לנתניהו לעצור את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C.