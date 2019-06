הנתונים נחשפים מדינת טרור מעבר לפינה מעל 28,000 מבנים פלסטינים חדשים לא חוקיים הוקמו בעשור האחרון באזורים הישראליים ביהודה ושומרון. אלירן אהרון ,

צילום: רגבים בנייה פלסטינית בלתי חוקית, בסיוע אירופאי תכנית ההשתלטות נחשפת: תנועת רגבים מציגה נתונים חדשים ומדאיגים בדבר ההשתלטות הפלסטינית על הקרקעות בשטחי C הנמצאים בשליטה ישראלית מלאה, תוך המשך הבניה הבלתי החוקית בסיוע אירופי. מדובר בקביעת עובדות בשטח על פי תוכנית פיאד לתפיסת רצף טריטוריאלי לקראת הקמת מדינה פלסטינית עתידית. על פי הנתונים שנספרו, כמות המבנים הפלסטינים הבלתי חוקים כמעט הכפילה את עצמה במהלך העשור האחרון בו מכהן ראש הממשלה בנימין נתניהו. בשנת 2009 עמדו מספר המבנים הבלתי חוקיים בשטחי C על 29,784 כאשר בשנת 2018 היו 58,435 מבנים, אלא שהנתון המדאיג יותר הינה תפיסת השטח הבנוי בדונמים, כאשר בשנת 2009 זה עמד על 44,538 דונם לעומת 78,626 דונם בשנת 2018. לשם ההשוואה, היישובים הישראלים בשטחי c תופסים כ-2.5% בלבד מהשטח. בעשור הזה גדלה ההתיישבות בפחות מ-10,000 דונם. בשנת 2008 תפסה ההתיישבות 47,327 דונם לעומת 56,700 דונם בשנת 2018. צילום: רגבים לנתון זה מצטרפת "השתלטות חקלאית" שמבצעת הרשות הפלסטינית - עיבוד חקלאי בלתי חוקי במאות אלפי דונמים נוספים של אדמות מדינה רשומות או הנמצאות בהליכי רישום, על מנת לקבוע עובדות בשטח באמצעות עיבוד וחזקה. אל הנתונים הללו נחשפו בשבועות האחרונים ראשי רשויות ביו״ש אשר צפויים לצאת בימים הקרובים בקמפיין חריף נגד אי האכיפה והמשך קביעת עובדות בשטח על ידי הפלסטינים. ראשי הרשויות ידרשו מהממשלה לאשר תכנית ממשלתית ישימה למניעת המשך הקמת המדינה הפלסטינאית בשטחי c וקביעת לוחות לתוכנית. כמו כן ידרשו אכיפה כנגד הבניה הפלסטינית החדשה הבלתי חוקית. מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, אמר בעקבות חשיפת הנתונים, כי "עם תחושות לב ניתן להתווכח, אבל כאן המספרים מדברים, והם לא נתונים לוויכוח. אין סטטוס קוו בשטח - הרשות הפלסטינית פועלת ללא הרף ליצור עובדות בלתי הפיכות בשטח, כאשר מדינת ישראל ומנהיגיה פשוט ישנים. אם ממשלת ישראל לא תתעורר, אזרחי ישראל יתעוררו למציאות של מדינת טרור מעבר לפינה. הנתונים האלה הם קריאת השכמה".