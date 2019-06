יוגב: דיון חירום בהשתלטות על שטחי C במהלך סוף השבוע חשפו רגבים ועוזר שר הביטחון לשעבר לענייני התיישבות קובי אלירז את הנתונים מאחורי תכנית פיאד. ערוץ 7 ,

צילום: חזקי ברוך ח"כ מוטי יוגב חבר הכנסת מוטי יוגב (הבית היהודי) יוזם דיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בנוגע להשתלטות הפלשתינית על שטחי C ביהודה ושומרון. לדברי יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון לשעבר, מדובר במצב חירום של ממש מבחינה מדינית: "העובדות נקבעות בשטח ואם נגיע לשולחן המו"מ המדיני, לא יהיה על מה לדון עוד". בדו"ח 'רגבים' נחשף כי מעל 28,000 מבנים פלסטינים חדשים לא חוקיים הוקמו בעשור האחרון באזורים הישראליים ביהודה ושומרון. מדובר בקביעת עובדות בשטח על פי תוכנית פיאד לתפיסת רצף טריטוריאלי בשטח לקראת הקמת מדינה פלסטינית עתידית. בשנת 2009 עמדו מספר המבנים הבלתי חוקיים בשטחי c על - 29,784 כאשר בשנת 2018 על - 58,435 אלא שהנתון המדאיג יותר הנו תפיסת השטח הבנוי בדונמים, כאשר בשנת 2009 זה עמד על 44,538 דונם לעומת 78,626 דונם בשנת 2018. במכתבו התייחס יוגב אל דיוני ועדת המשנה וסיפר, "במהלך דיוני ועדת המשנה נחשפנו לתכנית מדינית לפיה פועלת הרשות הפלשתינית, להשתלטות על קרקעות שטחי סי באמצעות עיבוד חקלאי, הכשרת מבנים, בניית מבנים, יצירת תכניות אב ויצירת מוקדי חיכוך מכוונים". לדבריו, "רובה ככולה של הבנייה הבלתי חוקית נמצאת בשטחי C, שהוגדרו לפי הסכמי אוסלו כשטחים בריבונות ישראלית ובשליטתה הביטחונית". יוגב גם התייחס לטענות על מיעוט כוח האדם במינהל האזרחי וכתב: "מול התופעה עתירת המימדים ישנה אכיפה נמוכה מצדו של המנהל האזרחי, הקשורה במחסור בכוח אדם, אך גם בהיעדר מדיניות ברורה".