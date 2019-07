נכדתו של רבין מצטרפת למפלגתו של ברק

נעה רוטמן (בן ארצי) הודיעה הבוקר (שני) על הצטרפותה למפלגת השמאל החדשה אותה מקים בימים אלו ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק.

רוטמן בת ה-42, נשואה יזם ההייטק אלדד רוטמן ואמא לעומר (11), אלונה (8) ועמליה (3), שירתה כקצינה בחיל האוויר והיא בעלת תואר במשפטים וממשל, עורכת דין ותסריטאית.

במסגרת עבודתה כתסריטאית כתבה רוטמן את התסריט לסדרות הטלוויזיה "ילדי ראש הממשלה" ו"פמת"א". בשנת 1996 חיברה ופירסמה את הממואר "In the Name of Sorrow and Hope" - "בשם הצער והתקווה" בעקבות רצח סבה, יצחק רבין ז״ל. הספר ראה אור במספר רב של שפות וזכה לפרס פרידריך אברט בגרמניה כ"ספר הפוליטי החשוב לשנת 1997".

רוטמן ציינה, "ההחלטה להצטרף לעשייה הפוליטית לא היתה פשוטה. אבל אי אפשר עוד לשבת מנגד. אני מכירה מקרוב, מקרוב מאוד, את מחיר השנאה וההסתה. אסור להשלים עם ההקצנה בחברה הישראלית והיא איננה גזירת גורל. הגיע הזמן לקבל את ההכרעות הקשות בעבור הילדים שלנו ולהחזיר את הממלכתיות, הבושה והתקווה. אי אפשר עוד למשוך זמן ולצפות שמישהו אחר יעשה את העבודה במקומנו, זו המשמרת של בני הדור שלי. זה החינוך והערכים שקיבלתי ובמידה רבה זהו צעד מתבקש".

"היו לי מחלוקת עם אהוד ברק. היו גם כעסים. אבל, זה הזמן לאנשים אמיצים ונחושים. בעלי ניסיון שלא מפחדים. שמוכנים לשלם את המחיר, שלא באים לחמם את הכסא. נדמה לי שאנחנו ניצבים ברגע האחרון ממש על מנת להחזיר את ישראל למסלול. אם לא הייתי עושה מעשה כעת לא הייתי שלמה עם עצמי", הוסיפה רוטמן.

ברק בירך על ההצטרפות, "אני שמח מאוד על הצטרפותה של נעה. חובתנו להעביר את השרביט לדור הבא ולא להוריש להם את אותן הבעיות והאתגרים עמם המנהיגות הוותיקה היתה צריכה להתמודד. אני מתכוון לעשות את הכל על מנת לאתחל את המדינה מחדש על מנת שילדנו ונכדינו יזכו למציאות טובה יותר מההווה שלנו".