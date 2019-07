ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם בטקס יחידות מצטיינות במערך המילואים, והבטיח כי בקרוב ייחשפו הוכחות לכך שאיראן הסתירה את פרויקט הגרעין שלה.

״היום הודיעה איראן שהיא מפרה התחייבות מפורשת שלה, כשהיא חצתה את רף 300 ק"ג בהעשרת אורניום. איראן מתקדמת בצעד משמעותי לייצור נשק גרעיני", אמר נתניהו באירוע בבית הנשיא.

''כשחשפנו את ארכיון הגרעין הסודי של איראן, הוכחנו שכל הסכם הגרעין עם איראן בנוי על שקר אחד גדול. עכשיו אפילו איראן מודה בכך. בקרוב ייחשפו עוד הוכחות שאיראן שיקרה כל הזמן''.

ראש הממשלה הפנה מסר תקיף למדינות אירופה ודרש מהן לפעול. ''אני חוזר ואומר: ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני. ביום הזה, אני גם קורא לכל מדינות אירופה: עמדו בהתחייבות שלכן. התחייבתן לפעול ברגע שאיראן תפר את הסכם הגרעין, התחייבתן שתפעילו את מנגנון הסנקציות האוטומטיות שנקבע במועצת הביטחון. אז אני אומר לכן: עשו זאת. Do it. Just do it״.

נתניהו התייחס גם למותו של הצעיר האתיופי סלמון טקה בקריית חיים, ושלח את תנחומיו למשפחה. ״הלכידות שלנו ברגעי מבחן וברגעים שמובילים לרגעי המבחן - היא המפתח בסופו של דבר לעוצמה שלנו. אני מצר על אובדן החיים הטרגי של סלמון טקה אמש בחיפה. כולנו שולחים תנחומים למשפחתו.

''שוחחתי על כך עם מ״מ המפכ״ל היום שהבטיח לי שנעשה מאמץ גדול להגיע לאמת במהירות האפשרית. העדה האתיופית יקרה לכולנו. עשינו מאמץ גדול בשנים האחרונות כדי לשלב אותה היטב בחברה הישראלית, ויש לנו עוד הרבה עבודה לעשות״, הדגיש ראש הממשלה.