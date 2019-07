ראשי המועצות ביו״ש מזהירים: מדינת טרור מעבר לפינה ראשי המועצות פרסמו סרטון שהפיקה תנועת רגבים, המזהיר מפני פעילות ההשתלטות שמבצעת הרשות הפלסטינית על יהודה ושומרון. רפאל לוי ,

צילום: רגבים בנייה פלסטינית בלתי חוקית, בסיוע אירופאי ראשי המועצות האזוריות ביו"ש הצטרפו לקמפיין ״מדינת טרור מעבר לפינה״ אותו החלה תנועת רגבים בימים האחרונים. הבוקר (שלישי) פרסמו ראשי המועצות סרטון שהפיקה תנועת רגבים, המזהיר מפני פעילות ההשתלטות שמבצעת הרשות הפלסטינית על יהודה ושומרון. בשעה 10:00 בדיוק פרסמו שלמה נאמן ראש מועצת גוש עציון, יוסי דגן ראש מועצת שומרון, ישראל גנץ ראש מועצת בנימין ויוחאי דמרי ראש מועצת הר חברון את הסרטון, הנפתח כסרטון מצויר ילדותי ותמים אך בהמשכו ממחיש את המספרים המדוייקים והמבהילים של הבנייה הערבית הבלתי חוקית בשטחי c במהלך העשור האחרון. הנתונים המלאים נחשפו על-ידי תנועת רגבים בימים האחרונים, לאחר מיפוי מדויק שהשווה תצלומי אוויר משנת 2008 ו-2018, תוך סימון של כל מבנה ומבנה שהתווסף בשטח. יוחאי דמרי כתב בדף הפייסבוק שלו: "כשאמרנו את זה לפני שנים אמרו שאנחנו הוזים. היום כבר אין מי שרואה את הדברים ולא נדהם. בשקט בשקט ובשיטתיות נכבש שטח c בליווי מנגנון מסודר עתיר ממון שמגיע ממדינות אירופה. טרור הבניה אינו הורג אך מסוכן לא פחות. אני קורא לממשלת הימין להכריז מיידית על מנהלת אכיפה, להפנות משאבים וסמכויות רגע לפני נקודת האל חזור". ישראל גנץ כתב בדף הפייסבוק שלו: "האוכלוסייה הישראלית הולכת וגדלה לתפארת בתוך היישובים הקיימים, אבל המרחבים נמצאים בסכנה. במקום להקים עוד שכונה ביו"ש - קמים להם "חאן אל אחמרים" נוספים. במקום לעודד פיתוח ישובים חדשים - אנחנו נאלצים להגיד תודה על תוספת מזערית מאד של בתים בישובים קיימים. במקום לשמור על המיקומים האסטרטגיים בלב מדינת ישראל - אנחנו נקבל איומים על כל חלקי המדינה". יוסי דגן כתב בדף הפייסבוק שלו: "בשקט בשקט, ובעידוד ומימון של מדינות אירופיות, ה'רשות הפלסטינית' בונה - בניגוד לחוק, תודה ששאלתם- עשרות אלפי בתים על שטח ישראלי (שטח c) ברחבי יהודה ושומרון. קילומטרים בודדים מנתב"ג ומכל נקודה במרכז הארץ. האיום כאן הוא לא רק על ההתיישבות ביהודה ושומרון אלא על כל מדינת ישראל. ממשלת ישראל, שעד כה התעלמה מהסוגיה, חייבת לפעול ועכשיו. לפני שיהיה מאוחר מדי". שלמה נאמן כתב בדף הפיסבוק שלו: "מדובר במלחמה של ממש על הקרקע. זוהי התכלית היחידה - להקים מדינה ערבית דה-פאקטו על אדמות המדינה היהודית! אנו קוראים לממשלת הימין לעצור את הטירוף הזה, לא לעצום עיניים, לשים את הנושא בראש סדר העדיפויות, לרתום את ממשל טראמפ למשימה הלאומית- לעצור את הרכבת לפני שהיא עוזבת את התחנה". הסרטון הינו חלק מקמפיין נרחב של ראשי המועצות ושל תנועת רגבים תחת הכותרת "מדינת טרור מעבר לפינה", במטרה להציף את הסכנה האסטרטגית הברורה למדינת ישראל בדמות הפעילות האינטנסיבית של הרשות הפלסטינית להקמת מדינת טרור בפועל -הכוללת בנייה בלתי חוקית המונית והשתלטות חקלאית. במהלך השבועות הקרובים ימשיך הקמפיין ויבוא לידי ביטוי בפעילות בשטח, ברשתות החברתיות ובמדיות השונות.