החל מיום שני ה-8 ביולי 2019 ייכנס לתוקפו השלב השני ביישום החוק המעודכן לאיסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, ועימו עוד רשימת הוראות שנועדו להגן על הציבור מפני הקידום האגרסיבי של חברות הטבק והניקוטין.

שלב זה במיוחד רלוונטי לנושא מניעת החשיפה של ילדים לעולם העישון הממכר היות והוא כולל הוראה האוסרת למכור בישראל מסטיקים, ממתקים וצעצועים בצורתסיגריות, אשר ביכולתם לתרום לצמצום שימוש במוצרי טבק בקרב בני נוער וצעירים.

ממידע שנאסף באגודה למלחמה בסרטן עולה כי במשך עשרות שנים בישראל ובעולם שווקו מסטיקים וממתקים בצורת סיגריות אשר העניקו לסיגריות המסוכנות מעמד של מוצר לגיטימי ו"נחשק", אך הודות לחוק המעודכן, מכירתם תיאסר עתה באופן מוחלט.

מחקרים מדעיים שנערכו לאורך השנים אף הוכיחו כי ילדים שצורכים ממתקים בצורת סיגריות, נוטים יותר להפוך להיות מעשנים בבגרותם וכיממתקים הדומים לחפיסות סיגריות יכולים לעודד עישון בקרב בני נוער וצעירים.

באחד ממחקרים אלו, אשר פורסם בכתב העת המדעי, בריטיש מדיקל ג'ורנל (BMJ) חוקרים מבית הספר לרפואה של אוניברסיטת רוצ'סטר שבמדינת ניו יורק ערכו חיפוש מעמיק אחר הביטוי"candy cigarettes" (ממתקים בצורת סיגריות) וגילו מסמכים רשמיים של ארצות הברית, מחקרים אקדמיים וניירות עמדה של תעשיית הטבק, מהם עלתה תמונת מצב מדאיגה.

המסמכים חשפו כי ראשי תעשיית הטבק ראו בממתקים אמצעי פרסום אפקטיבי למעשני העתיד, עבדו בשיתוף פעולה הדוק עם יצרני הממתקים, פעלו להעלים עדויות מחקריות אודות הנזקים האפשריים והפעילו לוביסטים כנגד ניסיונות להגביל את מכירת הממתקים בחקיקה. עוד חשף המחקר של אוניברסיטת רוצ'סטר, אשר הוצג על ידי מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן כי חלק מחברות הטבק העניקו רשות ליצרני הממתקים להשתמש בעיצוב המקורי של חפיסות הסיגריות האמתיות תוך שימוש בלוגו ובעיצוב זהה ביצור המסטיקים והשוקולד במטרה לעודד את הילדים להתייחס לסיגריות כאל מוצר לגיטימי.

בארצות הברית, בהודעה דרמטית של מינהל המזון והתרופות ה - FDA ובתמיכה היסטורית של הקונגרס האמריקאי, הוכרז כבר לפני כעשור (2009) כי יש לאסור שיווק ממתקים בטעמי פירות ובצורת סיגריות כי הם ניראים מושכים עבור ילדים (Bans candy and fruit-flavored cigarettes that appeal to kids). גם בישראל שיווקם יאסר בעוד מספר ימים.

מדובר בפעימה השנייה של החוק לאיסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התאריך נקבע בחלוף חצי שנה מיום פרסומו בספר החוקים של מדינת ישראל (8.1.2019). כזכור אושר החוק ברוב גדול בכנסת ה - 20 לפני שפוזרה, הודות לנחישותם של חברי הכנסת לשעבר, איתן כבל, יהודה גליק ואייל בן ראובן ובסיוע נמרץ של האגודה למלחמה בסרטן, המיזם למיגור העישון, העמותה לדמוקרטיה מתקדמת, איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה ולגמילה מעישון בהסתדרות הרפואית, רשת ערים בריאות, המועצה הישראלית למניעת עישון ובתמיכת משרד הבריאות.

החוק המעודכן נועד לצמצם את השיווק הכוחני של מוצרי העישון והאידוי ולהגן במיוחד על הדור הצעיר מפני התמכרות לעישון מוצרי טבק וניקוטין, המקצרת את תוחלת החיים בכ - 10 שנים בממוצע.

מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה למלחמה בסרטן מסרה כי ''בכל יום גובה העישון בישראל קורבנות מוות ותחלואה במשפחות רבות כתוצאה מסרטן הריאות, סרטן הגרון, הכבד, הלבלב, המעי הגס, סרטן צוואר הרחם כמו גם ממחלות רבות אחרות. הודות לחוק המעודכן, לצד תיקון עיוות המס על הטבק לגלגול, אנו רואים את ניצני ההחלמה של החברה הישראלית מתופעת העישון, שכן סקר ישראלי שערכנו מצא כי 40.2% מקרב המעשנים כבר שקלו להפסיק לעשן בעקבות עליית מחירי הסיגריות בכלל ומחירי הטבק לגלגול בפרט, חלקם אף כבר נקטו בצעדים אקטיביים בנושא.

''זהו צעד היסטורי בקידום המאבק בנגע העישון שיאפשר להפחית את העישון בקרב מבוגרים ובמיוחד להגן בני הנוער והדור הצעיר מפני הקידום של מכשירי האידוי האלקטרוניים. היעד המרכזי של המאבק שלנו, הוא מניעת התמכרות הצעירים להרגל הממכר והקטלני, שכן הם רגישים במיוחד להשפעת ניקוטין שמקורו בסיגריות רגילות ובסיגריות אלקטרוניות הפוגע בהתפתחות המוח וכבר נמצא כי הן מכילות חומרים רעילים, חומרים מסרטנים ידועים ומתכות.

''נכון להיום, מתחילות גם להתגלות תופעות מדאיגות, של שינויים גנטיים בחלל הפה המזוהים עם התפתחות גידולים סרטניים, לחץ דם גבוה, שבץ מוחי וסיכון מוגבר למחלות לב (כפי שמודים אף היצרנים בעצמם)", הוסיפה זיו.

רשימת ההוראות שיכנסו לתוקף ביום שני ה-8 ביולי 2019:

איסור סיגריות צעצוע, סיגריות מסטיק וממתקים - (החל מיום 8.7.2019): לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק צעצוע או ממתק, ובכלל זה גומי לעיסה, בצורה של סיגריה. הקנס על הפרת החוק הוא 75,300 שקלים לאדם פרטי או 150,600 שקלים לתאגיד.

איסור שימוש בדמויות ופירות - (החל מיום 8.7.2019): לא יעשה אדם, בפרסומת מותרת או בסימון חפיסה או אריזה של מוצר עישון, שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של בעל חיים או של אבר מאבריהם, או בתמונה של פרי או צמח אחר, לרבות בציור או בהנפשה. הקנס על הפרת החוק הוא 226,000 שקלים לאדם פרטי או 502,000 שקלים לתאגיד.

כל הוראות החוק מעתה גם בדיוטי פרי - (החל מיום 8.7.2019): יחולו כל הרחבות סעיפי החוק המעודכן להגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (כפי שאושרו ונרשמו בספר החוקים של ישראל כבר ב – 8.1.2019) גם על חנויות פטורות ממכס (דיוטי פרי) בשדות התעופה של ישראל, במטוסים ובאוניות.

רשימת ההוראות שכבר נכנסו לתוקף במרץ 2019: