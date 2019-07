ח"כ קרעי: הזמן קצר וההשתלטות הפלסטינית מתרחבת ח"כ שלמה קרעי סייר ברחבי גוש עציון עם אנשי ארגון רגבים וראה מקרוב את תוכנית ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי C. חזקי ברוך ,

צילום: דוברות ח"כ קרעי בסיור בגוש עציון ח"כ ד"ר שלמה קרעי (הליכוד) סייר ברחבי גוש עציון עם אנשי ארגון רגבים על מנת לראות מקרוב את השתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C. בתום הסיור אמר קרעי לערוץ 7, "סיירתי בגוש עציון כדי להתוודע בשטח לתוכנית ההשתלטות של הרשות הפלסטינית ביו"ש, במימון האיחוד האירופי, על שטחי C. הפעולות שהממשלה עושה לעצירת ההשתלטות הזו חשובות אך הזמן קצר וההשתלטות מתרחבת בממדים מבהילים. יש להמציא כלים נוספים ומיידים לטובת העניין". "השתלטות הרשות הפלסטינית על שטח C פוגעת באינטרס הישראלי. מדינת ישראל היא היחידה שתקבע את גבולות המדינה. בכנסת הקרובה אפעל לעצירת השתלטות של הרשות על שטחי C ולשמירה על שטחי ארץ ישראל וריבונות בכל חלקי ארץ ישראל", הבטיח חבר הכנסת.