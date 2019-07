הקב"ה, תן להם גן עדן יפה, מגיע להם עמית בר לב והלל ללום שנהרגו בתאונה ליד מצפה יריחו מובאים למנוחות. "הקב"ה, תודה על המתנה היקרה, עשינו את העבודה, תעזור לנו". ערוץ 7 ,

Courtesy of the families Amir Barlev and Hillel Lalum אלפי בני אדם משתתפים אחר הצהריים (שישי) בהלוויית עמית בר לב והלל ללום בני ה-18 בבית העלמין בכפר עציון. השניים, תושבי אלעזר שבגוש עציון, נהרגו בהתהפכות רכבם הבוקר בכביש 1 ליד מצפה יריחו כשהיו בדרכם הביתה מכיוון ים המלח. חברם נפצע בתאונה באורח בינוני. טליה בר לב, אמו של עמית, ספדה לו טרם יצא מסע ההלוויה ואמרה: "עמיתי, עצוב לי מאוד. אני מרגישה אותך עדיין כאן ועכשיו. עומדת ובוכה מאהבה. מלא רחמים על מי שנשאר כאן בארץ ישראל האהובה". עדי בר-לב אחותו של עמית בר-לב ספדה, "איזה גיבור אתה, אתה יודע שהצלת נפש בישראל כשלא הסכמת להעלות יותר משניים ובזכותך חבר שלך עילי ניצל. אתה יפה תואר, חרוץ, עבדת כל רגע בחיים שלך - סידרת גינות ועכשיו אתה חוזר לאדמה, לדבר הזה שאתה כל כך אוהב. הפעם לקחו את המוצלחים ביותר". אחיו של עמית שנמצאים בחו"ל, זיו ונדב, שלחו הקלטה שהושמעה בתחילת ההלוויה: "עמיתוש היקר, קשה לנו לא להיות פה. אנחנו אומרים לעצמנו - מה? למה? איך הכול יכול להתהפך בשנייה. אמא ואבא, אל תחכו לנו. משפחה שלנו, עוד מעט אנחנו מגיעים לעטוף אתכם. מתעגעים אליך עמיתוש ולא מעכלים. אין שני לך, תמיד היית פה בשבילנו. איך הלכת לנו". אביו של הלל, איב ללום, אמר "תודה לאל על 17 שנה של תודה, של אהבה, של חיבוק. עוד שבוע זה חי, את זה פספסנו. הלל היה משהו מיוחד - דיברנו בלילות ולמדנו יחד. הקב"ה, תודה על המתנה היקרה, קח אותו בעדינות בבקשה. עשינו את העבודה, מה שלקחת לקחת. רק בבקשה תעזור לנו. תן להם גן עדן יפה, מגיע להם. יד ביד תעלו יחד, עמית והלל". מהישוב נמסר "הלל ללום, בן לאיב ונטלי, אח לאלי, אורה, יואל וישי. היה אמור לחגוג השבוע את יום הולדתו ה-18. היה אמור ללמוד בישיבה בברוכין. היה אור ענק למשפחתו. יהי זכרו ברוך". עמית בר לב, בחור מלא אור. עמד לחגוג את יום הולדתו ה18 בימים אלו. בחור שאהבת העם, הארץ ואדמתה זרמו בעורקיו באהבה וענווה אין קץ. מחובר לתורה שמלווה אותו בכל דרכיו. אח ורע, חבר אמת לאחיו, והוריו ולמגוון חבריו באשר הם. יהי זכרו ברוך". פאראמדיק מד"א ניסן חפץ וחובש על אופנוע מד"א אביב ביטון סיפרו הבוקר לכלי התקשורת על המחזה הקשה, "מדובר בתאונה קשה מאוד, כשהגענו למקום ראינו רכב מעוך הפוך על הגג, ברכב נסעו שלושה צעירים בשנות העשרים, אחד מהם היה מחוץ לרכב ושנים נלכדו בתוכו. ''ביצענו מיון ראשוני, הצעיר שהיה מחוץ לרכב ואחד הלכודים היו מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פגיעה רב מערכתית קשה, לאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותם בשטח. הצעיר השלישי היה בהכרה, לאחר פעולות חילוץ מורכבות של הכבאים, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים, הוא סבל מחבלה רב מערכתית, ופינינו אותו לבית חולים תוך המשך טיפול כשהוא בהכרה ומצבו קשה", תיארו.