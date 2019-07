חוטובלי בגוש עציון: לבלום את ההתפשטות הפלשתינית על שטחי C סגנית שר החוץ נחשפה להכפלת הבניה הפלשתינית הבלתי חוקית ולקביעת העובדות בשטח. "לא ניתן יד להקמת מדינה פלשתינית דה פקטו". עדו בן פורת ,

צילום: דוברות חוטובלי בגוש עציון סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי (הליכוד) סיירה יחד עם ראשי תנועת רגבים בגוש עציון, במטרה לראות מקרוב את תוכנית ההשתלטות של הרשות הפלשתינית על שטחי C. הסיור התקיים בעקבות נתונים מדאיגים שנאספו על ידי תנועת רגבים על ההשתלטות הפלשתינית בשטחי C, חלקם במימון אירופי ובביצוע הרשות הפלשתינית. במהלך הסיור נחשפה סגנית השר להכפלת הבניה הפלשתינית הבלתי חוקית בעשור האחרון ולקביעת העובדות הפלשתיניות בשטח. "חשוב לבלום את הבניה הבלתי חוקית וההשתלטות החקלאית של הפלשתינים, שנוגסת בשטחים שהם בשליטה ישראלית. לא ניתן יד להקמת מדינה פלשתינית דה פקטו", הבהירה חוטובלי.

.

עוד אמרה סגנית השר: "עלינו לנתץ את תוכנית פיאד להקמת מדינה פלשתינית על ידי קביעת עובדות בשטח ולבלום את ההתפשטות הפלשתינית, לפני שיהיה מאוחר מידי".