קובי אלירז: ''סכנה אסטרטגית, ישראל צריכה להתעורר'' מי שכיהן עד לאחרונה כיועץ שרי הביטחון לענייני התיישבות מתריע מפני המשך ההשתלטות הפלסטינית על מרחבי יהודה ושומרון. אורלי הררי ,

צילום: תנועת רגבים בנייה פלשתינית בלתי חוקית יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות לשעבר, עו"ד קובי אלירז, מזהיר מהמשך ההשתלטות הפלסטינית על מרחבי יהודה ושומרון. בראיון לגלי צה''ל אמר אלירז כי "בזירה הפלסטינית, האירוע הזה, הבנייה בלתי חוקית הרבה יותר מסיבית, היא גם מתפשטת על שטח הרבה יותר גדול. זה נושא שחקרתי אותו במשך קרוב לשלוש שנים, וגיליתי בו ממצאים שאמורים לעורר אותנו מאוד מאוד''. לדבריו, הרשות הפלסטינית בהכוונה ובעידוד של מדינות אירופאיות, משתלטת בצורה מסיבית על המרחב. "מדינת ישראל לא מספיק ערה למשמעויות של המהלך הזה". "יש פה גם משרד ממשלתי ויש פה גם כספים רבים. ובפועל יש פה השתלטות, יש פה שלוש וחצי מיליון דונם, שמכונים שטח C בשליטה של מדינת ישראל, בו נמצאים גם רוב היישובים. והשטח הפתוח שיש בו קרוב ל-2 מיליון דונם שטח פתוח, ... נקרא לזה נרמסים, נלקחים ברמה כמעט יומית, הן בבנייה בלתי חוקית, מסיבית בשטח, והן בעבודות חקלאיות שטחים מאוד נרחבים במקומות שמעולם לא היו של פלסטינים". "הנושא הזה הוא לא רק שייך לימין או לשמאל", אמר אלירז. "גם מי שלא מאמין בשלמות ארץ ישראל, וחושב שיכול להיות מו"מ עתידי, בסוף הוא רוצה לסחור עם השטח. ובעוד לא הרבה זמן, סדר גודל של 15 שנה, אם מדינת ישראל לא מתעוררת ממש היום, אין במה לסחור". "היישובים הישראליים, תופסים שטח מאוד קטן מכלל השטח, גם המאחזים, גם אזורי התעשייה, גם בסיסי צה"ל, רוב השטח הקיים מוחזק גם על ידי פלסטינים, שעושים ובונים בנייה בלתי חוקית. וזה מתפרס על שטח מאוד מאוד גדול וממשיך להתפרס. ומדינת ישראל צריכה ממש להתעורר באופן מיידי כדי לפעול בזה. זה עדיין הפיך, זה לא בלתי הפיך". אלירז הדגיש שחאן אל אחמר מהווה מקרה בוחן של התופעה. "אם היינו מדברים רק עם התושבים, כבר היינו יכולים לדלג אותם יותר מפעם אחת למקום מוסכם והם היו שמחים בו. ''אבל הרשות הפלסטינית משתלטת עליו, בעזרת של מדינות אירופאיות, עם הרבה כסף, הופכת את זה לדגל, במקום לנו שהוא מאוד חשוב, על הציר, על מה שנקרא כביש מס' 1 ,ירושלים ים המלח, צמוד מאוד לכביש, גם סכנה בטיחותית לא פשוטה, ממש מרחק של מטרים ספורים מכביש ראשי מאוד. וכולל הסוגיה האסטרטגית, כולל הקרבה לשטח המכונה E1 שאנחנו מאוד רגישים אליו. ובאמת אנחנו מתקשים באכיפה, כי יש פה התערבות לדעתי מסיבית אירופאית". בתנועת רגבים מגיבים לדבריו של אלירז ומוסרים "נתניהו תתעורר! האיום הגרעיני חשוב אבל האיום בהקמת מדינת טרור מעבר לפינה מסוכן לישראל לא פחות. בעשור האחרון הפלסטינים הכפילו את ההשתלטות על שטחי C בדרך לקביעת עובדות בשטח, הקמת מדינה פלסטינית דה פאקטו והפיכת מדינת ישראל לעוטף יו״ש המאויימת תדיר בטילים". יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, אמר כי "דבריו של היועץ היוצא לענייני התיישבות של שר הביטחון צריכים להדאיג כל אדם במדינת ישראל. רפיון הידיים של הרשויות הרלוונטיות הוא בלתי מתקבל על הדעת. אם הממשלה לא תתעשת אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בפתחו של אסון. של מדינת טרור. "ראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו צריך להידרש לנושא הזה גם בתקופת בחירות ולהורות לגורמי האכיפה לעצור לאלתר את התפשטות הבניה הפלסטינית בשטחי c. זו הזנחה פושעת של האינטרסים של מדינת ישראל", הדגיש דגן. ראש המועצה האיזורית הר חברון יוחאי דמרי אמר כי "הדברים שאמר הבוקר קובי אלירז צריכים להדליק לא רק נורה אדומה אחת, אלא 100 נורות. ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C היא פיגוע אסטרטגי ענק להתיישבות ולמדינת ישראל. הממשלה והגורמים הרלוונטיים חייבים לפתוח את העיניים ולהתחיל לטפל בבעיה החמורה הזאת. ''אף אחד לא רוצה מדינה פלסטינית שתאיים עלינו מדרום, מצפון, מהמרכז או מכל מקום אחר. צריך ריבונות, צריך אכיפה והכי חשוב צריך עיניים פתוחות, לפני שזה יהיה מאוחר מידי, אני קורא לראש הממשלה, שרי הממשלה וכל סיעות הבית להחיל ריבונות על כל שטחי C ביהודה ושומרון כדי לגדוע את ההשתלטות באיבה ואת חלומם של הפלסטינים להשתלט על האדמות". ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, הגיב גם הוא לדבריו של קובי אלירז: "זה הזמן להתעורר. דבריו הכנים של חברי היקר קובי אלירז רק מחזקים את פעילות ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, שמדינת טרור עומדת לקום לנגד עינינו עם עצימת עיניים מוחלטת של הממשלה. אני קורא לממשלת ישראל והעומד בראשה להתעשת ולפעול כנגד הבנייה הבלתי חוקית והעבריינית של הרשות הפלסטינית, לפני שיהיה מאוחר מדי''.