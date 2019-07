נתניהו מקדם בנייה לפלסטינים בשטחי C שרי הקבינט דנו ביומיים האחרונים בשאלה חריגה: אישורי תכניות בנייה לפלסטינים בשטחי C לצד אישור תכניות למתיישבים ביו"ש. ניצן קידר ,

צילום: אסתי דזיובוב/TPS בנימין נתניהו שרי הממשלה דנו בישיבתם השבועית אתמול בנושא חריג במיוחד: אישור תכניות בנייה לפלסטינים בשטחי C לצד אישור תכניות למתיישבים ביו"ש. הסוגייה הרגישה, שאותה מבקש לקדם ראש הממשלה נתניהו בעצמו, הובאה באופן נדיר בפני השרים חרף הידיעה שהיא תעורר התנגדות רבה. ואכן כמה מהשרים תהו מה מטרת הבנייה והאם היא מתיישבת עם הרצון והצווים שהוצאו באחרונה להרחבת פעילות הריסת המבנים הבלתי חוקיים בשטחים אלה. הסכמות לא הושגו בישיבה הראשונה ועל כן התקיימה היום (שני) ישיבת המשך שגם בה טרם הגיעו השרים למסקנות. גורם המעורה בפרטים סיפר לערוץ 7 כי השרים שמערימים את עיקר הקשיים על המהלך הם יואב גלנט וזאב אלקין. ראוי לציין כי לממשלה ולקבינט אין תכנית עקרונית או אסטרטגית שלפיה ניתן לאשר בנייה בשטחי C בעוד הפלסטינים פועלים באופן מוצהר לבנייה מאסיבית בשטחים אלה, על פי תכנית פיאד כדי לייצר בפועל ובאמצעות בנייה מדינה פלסטינית. גורמים העוסקים בנושא מציינים כי לצד האצת הריסת בנייה בלתי חוקית בשטחי C לא אושרו כבר מספר שנים תכניות בנייה חדשות לערבים באזור זה ועל כן יש צורך בכך. בקרוב עתיד להגיע לישראל יועצו וחתנו של הנשיא האמריקני, ג'ארד קושנר, אמור להגיע לישראל ובהתיישבות יש מי שקושרים בין הביקור לבין קידום הבנייה הפלסטינית. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי ההחלטה בנושא טרם התקבלה.