מועצת יש"ע: נתניהו נכנע לרש"פ מועצת יש"ע נגד נתניהו: ראש הממשלה מעלה בקבינט את האפשרות לכניעה לתופעה ואישור הבנייה הבלתי חוקית ואולי אף לאשר בנייה נוספת ערוץ 7 ,

צילום: הלל מאיר/TPS חננאל דורני יו''ר מועצת יש''ע, חננאל דורני, מגיב לדיון בקבינט המדיני-ביטחוני במהלכו קידם ראש הממשלה נתניהו בניית ענק המיועדת לפלסטינים בשטח C. אמר בתגובה כי "במקום להילחם בהשתלטות הרשות הפלסטינית על שטחי C ולהרוס את הבנייה הבלתי חוקית המשתוללת שם, ראש הממשלה מעלה בקבינט את האפשרות לכניעה לתופעה ואישור הבנייה הבלתי חוקית ואולי אף לאשר בנייה נוספת. אנחנו מתנגדים לכך בכל תוקף וקוראים לשרי הקבינט שלא לתמוך בהצעה הרעה הזו" אמר דורני. הוא הוסיף כי "לא יעלה על הדעת שבנייה ישראלית בישובים תותנה בבנייה פלסטינית. הציפייה מממשלת ימין, לצד אכיפה ביד קשה נגד מפרי החוק, היא לאשר בנייה ישראלית ללא מגבלות בכל רחבי יהודה, שומרון ובקעת הירדן". בתנועת רגבים אמרו בתגובה: "בשעה שהרשות הפלסטינית פועלת להשתלט באופן בלתי חוקי על שטחי C אנחנו מקווים שהידיעה אינה מדוייקת ושהדיון בקבינט לא נסב סביב אישור תכנית המשחקת לידי אבו מאזן, תכנית שתהווה את מגש הכסף עליו תינתן מדינת הטרור שהוא חולם להקים בלב הארץ. כל סיעות הימין הבינו שהבניה המשתוללת והבלתי חוקית של הרשות הפלסטינית בשטחי C, מסוכנת למדינת ישראל, ואותה יש לבלום ולאכוף. תכניות בניה בהיקף נרחב ניתן לאפשר אך ורק באזורים שבשליטת הרשות הפלסטינית, ולא בשום מקום אחר". ראש מועצת בנימין ישראל גנץ וראש מועצת שומרון יוסי דגן אמרו כי "הדיווח על קיום דיון בקבינט במטרה לאשר תוכניות בניה לערבים בשטחי c הוא מדאיג במיוחד". "הרשות הפלסטינית בסיוע ובמימון גורמים זרים מבצעת בנייה מאסיבית בלתי חוקית באזורים אלו במטרה אחת ברורה- הקמת מדינת טרור בלב הארץ. אנו מקווים מאוד שדבר זה אינו מהווה חלילה איתות לכיוון של הממשלה שתוקם אחרי הבחירות", אמרו השניים.