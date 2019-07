רוני ססובר: לא נוותר על סנטימטר מאדמתנו מועמדת "הימין המאוחד" הגיבה ליוזמת נתניהו לבנות לפלסטינים בשטחי C, הבטיחה לדחוף לבנייה יהודית ולהחלת הריבונות. אורלי הררי ,

צילום: פלאש 90 רוני ססובר עו"ד רוני ססובר, מועמדת ברשימת ''הימין המאוחד'' לכנסת ה-22, הגיבה לכוונת ראש הממשלה נתניהו לקדם בנייה פלסטינית בשטחי C לצד בנייה מועטה ביישובים הישראלים. ''בבחירות הקרובות בוחרים ימין אמיתי. אנחנו נקדם בניה יהודית בשטחי c. נקדם את החלת החוק הישראלי על שטחי c'', הבטיחה ססובר בציוץ בחשבון הטוויטר שלו. קודם לכן כתבה ססובר כי המתיישבים ביהודה ושומרון הם ''החלוצים של ימינו'', ואמרה כי יש לקרוא להתנחלויות - ''התיישבויות''. היא הוסיפה: ''כל אלה ביהודה ושומרון הם של עם ישראל ולא נוותר על סנטימטר מאדמותינו''. ססובר צורפה לרשימת ''הימין המאוחד'' לאחר שהתמודדה במסגרת מפלגת הימין החדש בראשות איילת שקד ונפתלי בנט. נכון לעכשיו היא נמצאת במקום התשיעי ברשימה המאוחדת. ססובר נוהגת להציג בקביעות את דעותיה בעיקר ברשתות החברתיות. כך לדוגמא בשבוע שעבר תקפה את השר גלעד ארדן בעקבות החלטת ממשלת הליכוד שלא לפנות את המאחז הלא חוקי חאן אל אחמר. "בוקר טוב מר ארדן. נראה שהחלטת בג״צ לפנות את חאן אל אחמר, זו מפעם מזמן, נפלה לפקידי הממשל לסוף הערימה. זה נחמד שאתם נזכרים למשול ממש לפני בחירות. "אולי תחפשו את ההחלטה בעניין ותפנו כבר גם את חאן אל אמחר. לפני בחירות זה הזמן למשול. אחר כך אנחנו יודעים שזה פחות מסתדר לכם", הוסיפה ססובר בעוקצניות.