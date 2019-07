ח"כ גדעון סער: אנחנו במאבק על שטחי C ח"כ סער יוצא נגד הדיונים בקבינט על בנייה לפלסטינים. "אין מה לרכך אותם, צריך להיאבק בהם על השטח". ערוץ 7 ,

צילום: קובי ריכטר/TPS גדעון סער ח"כ גדעון סער מגיב לדיוני הקבינט סביב אישור תכניות בנייה לפלסטינים בשטח C, המוגדר כישראלי. "לא מכיר מה היה בקבינט, החלטה לא הייתה. בנייה לא חוקית פלסטינית משתוללת בשטח C עם מימון אירופאי, המטרה של אותה בנייה היא לנסות לחנוק את ההתנחלויות ולהשתלט על שטח, וצריך להיאבק על זה", אמר סער בראיון לכאן ב'. הוא הוסיף כי "הפלסטינים מתנהלים בסרבנות טוטלית. אין מה לרכך אותם, צריך להיאבק בהם על השטח". סער התייחס גם להסכם הריצה המשותפת בין הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין ואמר כי לא מדובר באיחוד מושלם ועל כן ייגרם נזק לימין. "בן גביר אמור להתאחד עם שקד ועם סמוטריץ' ועם הבית היהודי כפי שהיה בפעם הקודמת. זה אותו בית יהודי פשוט בסידור אחר של הרשימה" , דברי סער.