'בניה ערבית מפוקחת – חלק מהריבונות' ראש מועצת אפרת מסביר מדוע בניגוד לעמדת חבריו להנהגת ההתיישבות הוא דווקא תומך בבניה פלשתינית נוספת בשטחי C לצד הרחבת ההתיישבות. שמעון כהן ,

צילום: גרשון אלינסון עם נתניהו. רביבי הדיווחים על כוונת ראש הממשלה להביא לדיון קבינט בניה פלשתינית נוספת בשטחי C לצד הרחבת ההתיישבות מעוררים מחלוקת בקרב בכירי הנהגת ההתיישבות. ראשי מועצות בהם ראשי מועצות שומרון, בנימין וגוש עציון רואים בתכנית מהלך הזוי ומסוכן וראש מועצת יש"ע, חננאל דורני, רואה במהלך כניעה לתופעת הבניה הבלתי חוקית. אולם, ראש מועצת אפרת, עודד רביבי, סבור אחרת לחלוטין. "אנחנו חיים ביהודה ושומרון עשרות שנים יהודים לצד ערבים. חזון ההתיישבות אומר שנישאר כאן לנצח ומאחר ויש כאן אוכלוסיה ערבית שאותה לא ניתן לגרש, צריך להסדיר תנאי מחיה שיאפשרו לשתי האוכלוסיות לחיות אחת לצד השניה". "תנועת רגבים טוענת נגד הבניה הבלתי חוקית של הערבים וכדי להסדיר אותה אומר ראש הממשלה בואו נתכנס בקבינט ונבדוק איפה, מתי, איך וכמה טוב לנו, ובמקביל נפשיר ונתכנן אלפי יחידות לאוכלוסיה היהודית. אם ברור שתהיה אכיפה נגד הבניה שמשתוללת ותהיה הרחבה של ההתיישבות, בהבנה שלי זו מהות חיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון", הסביר. על הטענה לפיה בניה נוספת בשטחי C מצטרפת למגמתיות שבבניה הפלשתינית הלא חוקית דווקא בסמוך לישובים ולצירי התנועה, אומר רביבי "אני לא נוכח בדיוני הקבינט ולא יודע מה כל הטענות שעולות שם, אבל יש אירוע שמתנהל ללא הריסה של מבנים לא חוקיים. האוכלוסיות היהודית והערבית מאז ומתמיד התמקמו ליד צירים ומקורות מים. כך היה בעבר וכך גם עכשיו. ההבנה שלי היא שהקבינט יצטרך לבדוק איפה טוב לנו ונכון לנו שהם יבנו ואיפה שבונים שלא על פי חוק נאכוף, ובמקום שאנחנו יכולים לאשר הדבר יתן אפשרות לשחרר לחץ". על התנגדותם של חבריו להנהגת ההתיישבות לדברים אומר רביבי "למיטב ידיעתי לא התנהל דיון מסודר. יש אנשים שמגיבים אינסטינקטיבית. יש מי שלא חושבים כמה מהלכים קדימה. על חוק ההסדרה שהתקשורת המגזרית התלהבה ממנו, ניתן לומר היום שאולי כך הכשרנו כמה בתים של יהודים אבל עשרות מונים לבניה הערבית. לכן צריך לבדוק את הדברים לעומק ולא להגיב ב'לא' על כל דבר. זה גם לא נכון לנו להצטייר כמי שאומרי 'לא' כל הזמן. הריבונות הופכת נחלה שמובנת לכולם ומשילות היא חלק מריבונות. זה הקמפיין שאותו הובילה תנועת ההתיישבות וצריך לראות איך מחבקים את ראש הממשלה ולא איך תוקפים אותו".