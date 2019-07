לוין: בג"ץ מתערב כל הזמן בהחלטות הממשלה שר התיירות מותח ביקורת על התערבות שופטי בג"ץ בסוגיית השימוע לראש העיר טבריה רון קובי, ומרגיע בנושא אישורי הבנייה בשטחי C. ערוץ 7 ,

צילום: הדס פרוש, פלאש 90 יריב לוין שר התיירות יריב לוין דוחה הערב (שלישי) את הביקורת הנשמעת נגד הדיונים בקבינט אודות האפשרות של אישור בנייה לפלסטינים בשטחי C ביהודה ושומרון. בראיון לגלי צה"ל הסביר לוין, "ההחלטה עדיין לא התקבלה. אם נאפשר בנייה זה יהיה רק לתושבי שטחי C. אל מול כמה מאות יחידות שנידונות אנחנו נמצאים בדיונים על אלפי יחידות דיור - תנופת הבניה ביו"ש תימשך". השר יריב לוין תקף את התערבות שופטי בג"ץ בסוגיית השימוע לראש העיר טבריה רון קובי: "זה מעלה את השאלה מה חשוב שיש שר פנים, הרי מישהו יושב מעליו. אנחנו עדים כל הזמן להתערבות בג"ץ בהחלטות הממשלה". בראיון קרא השר לוין להשלמת האיחוד בימין "השמאל במובן הזה אחראי יותר מאשר הפלגים בימין". בתגובה לקריאת ברק לאיחוד גדול בשמאל ציין השר לוין, "צירוף מרצ לכחול לבן יבהיר איזו ממשלה הם רוצים להקים". השר יריב לוין תקף גם את הדרישות המוגזמות שלטענתו מעלות המפלגות במשאים ומתנים הקואליציוניים, "הגיע הזמן לשים סוף לסחטנות ולדרישות המופרכות. אפשר לחזור לימים שהליכוד זכה ל-48 מנדטים".