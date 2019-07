אושרה בניית 715 יח"ד לפלסטינים בשטחי C שרי הקבינט אישרו הערב את המהלך פה אחד. במקביל תאושר בנייה של אלפי יחידות דיור בישובים הישראליים ביהודה ושומרון. ערוץ 7 ,

צילום: GPO אושר בקבינט. נתניהו שרי הקבינט אישרו הערב (שלישי) פה אחד במשאל טלפוני תוכניות לבנייה של 715 יחידות דיור בכפרים פלסטיניים בשטחי C ביהודה ושומרון. עם זאת, לא ברור האם מדובר בתכניות שמשמעותן בניית יחידות דיור חדשות באותם הכפרים, או שמא מדובר בהלבנת בנייה בלתי חוקית שכבר קיימת בשטח. במקביל לבנייה בכפרים הפלסטיניים, צפוי אישור של 6,000 יחידות דיור שתיבנינה בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. נציין כי אתמול הוציאו ראש מועצת מטה בנימין ישראל גנץ וראש מועצת שומרון יוסי דגן הודעה משותפת שבה תקפו בחריפות את התכנית שנידונה בקבינט. "הדיווח על קיום דיון בקבינט במטרה לאשר תוכניות בנייה לערבים בשטחי C מדאיג במיוחד", ציינו השניים בהודעתם. לדבריהם, "הרשות הפלסטינית בסיוע ובמימון גורמים זרים מבצעת בנייה מאסיבית בלתי חוקית באזורים אלו במטרה אחת ברורה - הקמת מדינה טרור בלב הארץ. אנחנו מקווים שדבר זה אינו מהווה חלילה איתות לכיוון של הממשלה שתוקם אחרי הבחירות".