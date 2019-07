פרסום ראשון: הקריטריונים של הקבינט לבנייה בשטח C לפני אישור תוכניות לבניית מאות יח"ד, דרשו השרים כי הן ייבחנו לפי קווים מנחים שעליהם סוכם וימנעו יצירת רצף טריטוריאלי פלסטיני. ניצן קידר ,

צילום: אסתי דזיובוב/TPS בנימין נתניהו שרי הקבינט שדנו בתחילת השבוע פעמיים על אישור תוכניות בנייה לפלסטינים בשטחי C הסכימו לראשונה על מספר קריטריונים לפיהם יאושרו תכניות אלה, כך נודע לערוץ 7. בשל הצבת הקריטריונים שנדרשה על ידי חלק מהשרים, צומצם בלמעלה ממחצית מספר היחידות והתכניות שהובאו לאישור השרים והיום (שלישי) אף נעשו התאמות נוספות. השרים התבקשו להצביע על התכנית טלפונית הערב ואישרו אותה פה אחד. הסיכום הראשון הוא על גיבוש תכנית אסטרטגית ישראלית ביחס לשטחי C, שתענה לראשונה על התכניות הפלסטיניות שמתבצעות בשטח הלכה למעשה כבר שנים ארוכות. בנוסף נקבע כי אישורי התכניות יהיו רק עבור אוכלוסייה של 'תושבים מקוריים' של שטח C כפי שהוגדרו בהסכמי אוסלו - ולא עבור פלסטינים שמבקשים לעבור משטחי A או B. עוד הוחלט כי אישורים יינתנו אך ורק בכפוף לכך שהתכניות אינן סותרות בשום צורה את האינטרסים הביטחוניים והאסטרטגיים של ישראל - תוך מניעת יצירת רצפים טריטוריאליים והשתלטות בלתי מבוקרת על שטחים אלה, כפי שניסו הפלסטינים לקבוע עובדות בשטח. יתירה מכך, מספר שרים דרשו - וגם על כך הושגה הסכמה - כי תגובש באופן מיידי מדיניות לבלימת הפיחות הזוחל מצד הרשות הפלסטיני בשטחי C ובמקביל אליה תתעצם פעילות אכיפת החוק והריסת מבנים בלתי חוקיים. כפי שפרסמנו אתמול התכניות הסופיות אמורות להכיל כ-700 יחידות דיור לפלסטינים שיועלו במועצת התכנון העליונה לצד כ-6,000 יחידות דיור ליהודים. בשל הדיונים בקבינט אף נדחתה ישיבת מועצת התכנון העליונה שנקבעה להשבוע ולאחר שהשרים יקבלו את ההחלטה היא תתכנס.