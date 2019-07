אנחנו מסכלים הקמת מדינה פלסטינית בלב הארץ שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' מסביר את תמיכתו בתכנית לבניית 715 יחידות דיור לפלסטינים בשטחי C, ומציג את ההיגיון העומד מאחוריה. בצלאל סמוטריץ' ,

צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90 בצלאל סמוטריץ' מטרה מרכזית שהצבתי לי בחיי הציבוריים היא למנוע הקמת מדינת טרור ערבית בלב הארץ, לשמור על ארץ ישראל כולה שלנו ולפתח את ההתיישבות והריבונות בכל מרחביה. כך בתנועת רגבים שהקמתי, כך בשדולת ארץ ישראל שעמדתי בראשה וכך גם עתה שנפלה בידי הזכות לכהן בתפקיד שר בממשלת ישראל וחבר בקבינט המדיני-בטחוני. >>>

בעשר השנים האחרונות, מאז השקת ״תוכנית פיאד׳ מתממשת בפועל, בשטח, הגשמת החזון הערבי להקמת מדינת טרור בשטחי c. שטח המצוי באחריות ביטחונית ואזרחית ישראלית מלאה. 10 שנים של חידלון והפקרות ישראלית מוחלטת ורשלנות פושעת שאפשרה מתחת לאף של ממשלות הימין בנייה מטורפת של אלפי מבנים בלתי חוקיים, פריצת דרכים והשתלטות על קרקעות בעיבודים חקלאיים באין מפריע, המהווים את התשתית הפיזית להקמת מדינת טרור המסכנת את קיומה של מדינת ישראל. כל מי שמסתובב בשטח בשנים האחרונות רואה בעיניים כלות את הכיבוש הזוחל של הערבים בשטח. מול כמעט אפס עשיה של המנהל האזרחי שרודף אחרי כל קרוואן או פחון ההתיישבות הישראלית. >>>

אז עכשיו, ברוך השם, סוף סוף הגיעה התפנית ביחס של ממשלת ישראל להתמודדות עם סרטן הטרור המתפשט בתוכנו, ואני שמח על הזכות שהיתה לי להיות בין מחולליה. לראשונה מדינת ישראל מגבשת תוכנית אסטרטגית לסיכול הקמת המדינה הפלשתינית בלב הארץ. לראשונה מדינת ישראל תקבע שבשטח C תתבצע בניה אך רק עבור הערבים שהם תושבים מקוריים של השטח מאז 1994 (הסכם אוסלו ב) ולא לערבים שהגיעו בהמשך משטחי A ו B. לראשונה מדינת ישראל תקבע באופן ברור וחד שגם התושבים המקוריים בשטח יוכלו לבנות ולהתפתח אך ורק במקומות שלא פוגעים בהתיישבות ובבטחון, שלא מקדמים רצפים ולא מייצרים מדינה פלשתינית דה פקטו. מקומות שלא משרתים את האינטרסים הלאומיים של הערבים אלא את האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. לראשונה מדינת ישראל תממש את ריבונותה ואחריותה על השטח כולו ותיקח אחריות על הנעשה בו. לא עוד קידום תכניות בניה שמגישה הרש"פ ומשרתות אל האינטרסים שלה. לראשונה מדינת ישראל תייצר סל כלים של אכיפה אמיתית שתופעל כדי לנטרל בכוח את תוכנית ההשתלטות הפלשתינית. >>>

אנחנו כאן, ובעזרת השם נשאר כאן כדי לוודא שההישג הזה שעד היום לא הצלחנו לקדם - ימומש במלואו! זה המבחן הגדול שלנו. אנחנו כאן ובעזרת השם נשאר כאן כדי לשמור על ארץ ישראל ולמנוע הקמת מדינת טרור בלב הארץ. כי זה בנפשנו וצריך להיות בנפשם של כל אזרחי ישראל החפצים בהמשך קיומה של מדינת ישראל.