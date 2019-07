פרסום ראשון התכנון פלסטיני, האישור ישראלי 700 יחידות הדיור שאושרו על ידי הקבינט תוכננו על ידי הרשות הפלסטינית על פי האינטרסים שלה. הקבינט החליט לשנות את המצב. ניצן קידר ,

צילום: ISTOCK בנייה תכניות הבנייה ל-700 יחידות הדיור שאושרו בקבינט עבור שטחי C תוכננו על ידי מתכננים מהרשות הפלסטינית, על פי האינטרסים שלה, כך נודע לערוץ 7. למעשה, כל תכניות הבנייה שהובאו בשנים האחרונות לאישור - בעיקר של גורמי המקצוע - תוכננו על ידי הרשות כשלישראל אין תכנון אסטרטגי עבור שטחי C. בשל כך, הגורמים המקצועיים נאלצו להגיב ולפסול כדי לצמצם נזקים, במקום להיות היוזמים והמכתיבים של המדיניות בשטח. נציין כי לא מעט תכניות פלסטיניות נפסלו לאורך השנים בגלל התכנון שלא הלם את האינטרסים הביטחוניים של ישראל ולעתים אף היה מנוגד להם. תכניות שכן אושרו היו כאלה שצומצמו באופן שימנע יצירת רצף טריטוריאלי עובדתי בשטח. הרשות הפלסטינית דאגה לנפק תכניות שהיו נאמנות ל'תכנית פיאד' - שהגה ראש הממשלה הפלסטיני לשעבר בשנת 2009 ומטרתה להקים את המדינה הפלסטינית באמצעות קביעת עובדות בשטח תוך הקמת מוסדות ממשל ויצירת רצף טריטוריאלי שייצור בשטח מדינה דה-פקטו. שרי הקבינט, לראשונה בעשור האחרון, דרשו את שינוי המצב הזה. כך אושר להורות לדרגי התכנון הפועלים בשטחי יו"ש ליזום תכנית אסטרטגית שתמפה את האזור, תציע את תכניות הבנייה ותתאים אותן לאינטרסים הישראלים מלכתחילה. מדובר בחלק מקביעת הקריטריונים החדשים לאישור תכניות בנייה בשטחי C, עליה דיווחנו אתמול. בשל הצבת אותם קריטריונים, צומצם בלמעלה ממחצית מספר היחידות והתכניות שהובאו לאישור השרים. קריטריון נוסף שנקבע הוא כי אישורי התכניות יהיו רק עבור אוכלוסייה של 'תושבים מקוריים' של שטח C כפי שהוגדרו בהסכמי אוסלו - ולא עבור פלסטינים שמבקשים לעבור משטחי A או B. עוד הוחלט כי אישורים יינתנו אך ורק בכפוף לכך שהתכניות אינן סותרות בשום צורה את האינטרסים הביטחוניים והאסטרטגיים של ישראל - תוך מניעת יצירת רצפים טריטוריאליים והשתלטות בלתי מבוקרת על שטחים אלה, כפי שניסו הפלסטינים לקבוע עובדות בשטח. יתירה מכך, מספר שרים דרשו - וגם על כך הושגה הסכמה - כי תגובש באופן מיידי מדיניות לבלימת הפיחות הזוחל מצד הרשות הפלסטיני בשטחי C ובמקביל אליה תתעצם פעילות אכיפת החוק והריסת מבנים בלתי חוקיים. התכניות הסופיות שאושרו בקבינט כללו, כאמור, כ-700 יחידות דיור לפלסטינים שיועלו במועצת התכנון העליונה לצד כ-6,000 יחידות דיור ליהודים. בשל הדיונים בקבינט אף נדחתה ישיבת מועצת התכנון העליונה שנקבעה להשבוע ותכונס ככל הנראה בשבוע הבא.