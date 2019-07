חוטובלי: די למלחמות הימין, שלבו את כולם' סגנית שר החוץ קוראת לראשי הימין לא להשאיר את בן גביר ופייגלין מחוץ לאיחוד: אם לא נפסיק את מלחמות אחים לא נקים ממשלת ימין. שמעון כהן ,

צילום: יונתן סינדל. םלאש 90 רחוקים מלנצח. חוטובלי בראיון שהעניקה ליומן ערוץ 7 מתייחסת סגנית שר החוץ, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, למאבקים הפנימיים במחנה הימין ולאיחודים המסתמנים במחנה, כמו גם לביקורה המשותף עם ראש הממשלה היום (רביעי) באפשרת שבגוש עציון. באשר לביקור באפרת מדגישה חוטובלי את חשיבותו בעצם המפגש עם הבניה היהודית לצד ההיכרות עם התרחבות תופעת הבניה הערבית הבלתי חוקית בשטחי C, סוגיה שנדונה סביב החלטת הקבינט לאישור בניה ערבית מוסדרת באזורים אלה. "הליכוד מחויב לבניה יהודית וגם לנושא הריבונות והאכיפה מול הבניה הבלתי חוקית. האחריות שלנו היא לבלום את תכנית פיאד. מדינה פלשתינית לא תהיה במשמרת שלנו", קובעת חוטובלי המציינת כי בפועל ההשלתטות הערבית הזוחלת על שטחי C מהווה צעדים ראשונים של קביעת עובדות בשטח לקראת הקמתה של מדינה כזו, ומשום כך יש להיאבק בתופעה. כאשר התבקשה להתייחס לטענות בתקשורת ולפיה אישור הקבינט לבניית למעלה מ-700 יחידות דיור ערביות בשטחי C מהווה תכנית התואמת את עמדת השמאל, השיבה חוטובלי וקבעה כי בפני ישראל ניצבת בעיה חמורה של בניה בלתי חוקית המתהווה כעת בשטח. זאת מאחר ואין תכניות חוקיות לבניה מוסדרת. לדבריה בניה מוסדרת כוללת בתוכה גם בלימת הזליגה של פלשתינים משטחי A לשטחי B ו-C. את התופעה הזו מבקש הקבינט למנוע ולבלום. לדבריה אלה מוסיפה חוטובלי ומציינת כי בכוונתה להעלות בפני ראש הממשלה את סוגיית האכיפה המתבקשת מול בניה ערבית בלתי חוקית במקביל להיתרי הבניה המדודים שיינתנו על ידי הממשלה. חוטובלי מדגישה את חשיבות המשך שלטון הימין על מנת להביא להמשך התהליכים ההיסטוריים שכבר החלו, להמשיך את ההכרה האמריקאית ברמת הגולן גם על יהודה ושומרון. "האמריקאים מוכיחים יתר יצירתיות ואנחנו צריכים להיות על ההגה כדי לבלום רעיונות של ריבונות פלשתינית. נתניהו עשה את זה בכישרון כבר עשור והאלטרנטיבה היא שילוב גנץ לפיד וברק". בעקבות דבריו של השגריר האמריקאי, דיויד פרידמן, אודות התפיסה האמריקאית הרואה באוטונומיה פלשתינית יעד מדיני שבו חופש פעולה אזרחי פלשתיני אינו פוגע בביטחון ישראל, אומרת חוטובלי המזכירה את עמדתה הדוגלת בריבונות על השטח כולו, כי "אין מחלוקת על כך שבין הירדן ובין הים יש מקום רק לשליטה ביטחונית אחת, הישראלית", ומתוקף כך "אנחנו לא מדברים על זכויות יתר מעבר למה שיש כעת". זאת לצד שאיפה "להתקדמות הריבונות כפי שמרכז הליכוד הכריע". את השיח על הסוגיה המדינית קוטעת סגנית השר כשהיא מציינת כי השיח מתבצע באווירה נינוחה "כאילו הליכוד כבר ניצח" בעוד המציאות שונה לחלוטין. "אנחנו רחוקים מיעד הרכבת ממשלת הימין. אם הליכוד לא ינצח לא תהיינה שום תכניות מדיניות טובות. אנחנו בסכנה אמתית. לראשונה מזה העשור שאני בפוליטיקה אני מאוד מודאגת. בפעם ראשונה אני חוששת באופן אמתי בעקבות הטראומה של שבעת המנדטים שבוזבזו בבחירות הקודמות". "אני חוששת מאוד שאם לא נפסיק את מלחמות האחים ואנשים יבינו שזה הרגע האחרון של איחוד כולל בימין ולהשאיר את איתמר, פייגלין ונועם בפנים. כל קול ימני צריך להיות בתוך מפלגת איחוד הימין. הציבור ישאל האם זה באמת אחדות או גלגול נוסף של הבית היהודי. לכן אני קוראת למנהיגי איחוד הימין, גלו אחריות ועשו הכול לסגור רשימות עם בן גביר בפנים". ממשיכה חוטובלי באזהרותיה: "אנחנו לא 35 מנדטים אלא 30. חמשת המנדטים הללו צריכים לחזור. היעד הוא להחזיר מנדטים שברחו לליברמן, שמבהיר שימליץ על גנץ לראשות הממשלה ולהביא קולות ימין רך שפנו לגנץ. הם צריכים להבין את החולשה המנהיגותית. מדינת ישראל לא יכולה להתעורר לבני גנץ כראש ממשלה. זה מסוכן. כל קול ימני שירד לפח הוא סיכון לממשלת הימין, לכן מלחמות האחים מיותרת. צריך להתאחד סביב מפלגת ימין גדולה ומפלגה גדולה מימין לה". דבריה אלה של חטובלי אינם תואמים לכאורה את המתקפה שמפנים בכירי מפלגה ביממה האחרונה כלפי בנט ושקד. "ברור שזו מפלגה אחות. יש ארבעה מנדטים של הציונות הדתית שהצביעו לליכוד ואני קוראת להם להמשיך בכך כי חשוב שממשלת השלטון תהיה חזקה", אומרת חוטובלי. "הדבר הנכון הוא להתכנס למטרה האומית, שלא יתבזבזו קולות". את הרעיון של שיריון מקומות בליכוד עבור פייגלין ואחרים מגדירה חוטובלי כ"רעיון אווילי" ומבהירה כי מפלגתה אינה יכולה להוות עיר מקלט של בלוקים טכניים. "אנחנו מפלגה שצריכה למקסם את הקולות שלה מול הציבור הימני הרחב בישראל. לעומת זאת במפלגה שקוראת לעצמה איחוד הימין כולם מבינים שיש בה מקום להרבה איחודים וחיבורים, כל המהות שלה זה לא להשאיר קולות בחוץ". עוד שאלנו את חוטובלי מדוע הקריאה בליכוד מתמקדת בשילוב 'עצמה' ולא בשילובו של פייגלין. על כך היא משיבה כי "הסקרים הפנימיים מלמדים שעיקר הכוח הוא אצל 'עצמה' עם שני מנדטים, ולעומת זאת רוב האלקטורט של פייגלין כבר לא אתו". על דבריה אלה תהינו אם אין מקום לחשוש שמא הלהט של הליכוד לראות את עוצמה יהודית, הנחשבת כקיצונית, בתוך איחוד הימין, נועד להעביר מסתייגי קיצוניים בציונות הדתית לזרועות הליכוד. את הרעיון הזה מגדירה חוטובלי כ"מחשבות קונספירטיביות שהן הבל ורעות רוח". "אני מצפה מהרב פרץ ומבצלאל סמוטריץ' להכרת הטוב לראש הממשלה שבזכות העבודה שלו להכניס את בן גביר ועצמה הם בכנסת ובממשלה. עצמה יהודית לא פגעה ביכולת לעבור את אחוז החסימה אלא חיזקה את הימין, אז מצד הכרת הטוב גם הרב פרץ וגם סמוטריץ' צריכים לזכור שהם בממשלה בזכות המאמץ של נתניהו לחבר את שלוש המפלגות". "המטרה היא ממשלת ימין ולא ממשלת אחדות. אנחנו לא רוצים ממשלת אחדות. ראש הממשלה רוצה את השותפים הטבעיים שלו כדי להמשיך את ההישגים שלו. כל מה שצריך בשביל זה הוא ליכוד חזק ושאף מנדט ימני לא יירד לפח". על הסיכוי לפנות בסופו של יום לליברמן, למרות המאבקים הניטשים בין הצדדים, אומרת חוטובלי: "לי אין ספק שליברמן לא ימליץ על נתניהו כי הוא קיבל החלטה פנימית להפיל את נתניהו ממניעים אישיים ומרצון למנף פוליטית סוגיות דת ומדינה ולהפוך אותן לאידאולוגיה למרות ששנים הוא היה חבר הכי טוב של החרדים. ליברמן הוא לא חלק ממחנה הימין ואני לא רואה את הממשלה שלנו נתמכת עליו. הוא משענת קנה רצוץ וצריך 61 בלעדיו".