ראש השב"כ לשעבר: "סיפוח של שטחי C יוביל למרחץ דמים"

צילום: פלאש 90 יורם כהן ראש השב"כ לשעבר, יורם כהן, הזהיר הבוקר (חמישי) בראיון לגלי צה"ל כי סיפוח של שטחי C יוביל ל"מרחץ דמים מיותר", כלשונו. כהן טען כי "סיפוח שטחי C עלול לגרור אותנו למרחץ דמים מיותר. צריך ללכת למהלכים של צמצום הכיבוש ביהודה ושומרון: לשפר את התחבורה, לשפר את העבודה, וגם העברת שטחים מ-B ל-A", אמר לאילנה דיין. כהן התייחס לתקרית הלילה ברצועת עזה, בה נפצעו שלושה חיילים בינוני וקל בחילופי אש עם מחבל שניסה לחדור לשטח ישראל. "תגובה ישראלית יכולה להביא לסבב של מאות רקטות. ייתכן שההרתעה שלנו נפגעה בגלל העובדה שלא רצינו להתדרדר למערכה גדולה או מלחמה". כהן חזר אחורה בזמן גם לתקופת צוק איתן, בה כיהן כראש השב"כ בפועל ולקח חלק מהאשמה לכשלים של המבצע. "לא ידענו להגיד בקיץ 2014 מה הם מיקומי יציאת פירי המנהרות בצד הישראלי ולא ידענו להעריך נכון את כוונות הצד השני מבחינת יציאה למלחמה".