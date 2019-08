"ישראל נוהגת בשטחי C באזלת יד" ראש מועצת בנימין לא מתרשם מההגבלות שהטיל הקבינט כשאישר את הבנייה לפלסטינים, ומציג את המספרים האמיתיים של אישורי הבנייה ליהודים. ניצן קידר ,

צילום: יח"צ ישראל גנץ ראש המועצה האזורית בנימין, ישראל גנץ, מתקשה להבין מדוע הקבינט אישר בנייה לפלסטינים בשטחי C חרף ההגבלות שהתקבלו בו. "בשנים האחרונות יש בנייה של עשרות אלפי יחידות דיור בלתי חוקיות שנבנות בתכנון וביצוע של הרשות הפלסטינית. ממשלת ישראל נוהגת בשטחי C באזלת יד", הוא אומר בראיון לערוץ 7. לדבריו, המגבלות והאכיפה היו צריכות לבוא לפני האישורים. "מבחינתנו, אם היתה תכנית אסטרטגית של אכיפה שהייתי רואה שמתחילה לנוע, שקובעת איך מטפלים בבנייה הפרועה הזאת, אז לא הייתי מדבר. ברגע שנותנים לערבים שנמצאים בהשתוללות - לגיטימציה ועוד דירות - הדבר הזה בעיני תמוה". הוא מציין כי מדובר בעשרות ק"מ של כבישים ואלפי דונמים של חקלאות שהפלסטינים השתלטו עליהם עד כה. לשאלה האם ראש הממשלה אולי היה זקוק לעניין כסוג של 'מס שפתיים' עבור הממשל האמריקני הוא עונה, "אני לא עסוק בלהחליף את ראש הממשלה, רק שלדעתי לתת חלקים מישראל בתור מס שפתיים זה לדעתי לא נכון ולא ראוי". אנחנו תוהים אם הוא התנחם בידיעה ששיחררה במקביל לשכת ראש הממשלה לפיה יאושרו כ-6,000 יחידות דיור למתיישבים ביו"ש. "בעיני אין שום קשר בין בנייה יהודית לבנייה בערבית", מבהיר גנץ. הוא מוסיף כי המספר המרשים אינו בהכרח נכון. "כל יחידת דיור מגיעה לאישור 4 פעמים. כלומר, כשמדברים עכשיו על 6,000 יחידות דיור, חלקן מגיעות בפעם הראשונה, אבל רובן מגיעות בפעם השנייה, השלישית והרביעית. בכל פעם שמדברים על מספר, אנחנו מתכוונים לרבע או שליש ממנו שמייצג יחידות חדשות". "אנחנו אומרים וטוענים שמצב בו כל בית צריך לבוא לאישור 4 פעמים של הדרג המדיני - הוא לא סביר ולא הגיוני. אי אפשר להסכים לזה", מסכם גנץ.