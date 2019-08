מסעדה חדשה באמסטרדם: Meat Me Kosher מסעדת בשרים חדשה נפתחה לאחרונה בעיר אמסטרדם בהולנד. ערוץ 7

צילום: ISTOCK אמסטרדם "Meat Me Kosher", מסעדת בשרים חדשה נפתחה לאחרונה בעיר אמסטרדם והביאה עימה בשורה לקולינריה הכשרה בהולנד. המסעדה פונה לכולם - יהודים ושאינם יהודים, המתגוררים באמסטרדם או מגיעים אליה במסגרת טיול, נסיעת עסקים, או סתם בשעות הפנאי. אמסטרדם לא שופעת במסעדות בשריות כשרות, ו-Meat Me Kosher מרעננת את רשימת האפשרויות הפתוחות בפני יהודים שמחפשים אוכל כשר ובשרי במסעדה עם רמת שירות גבוהה. כתובת: Kastelenstraat 65, 1083cc, Amsterdam כשר בהשגחת רבנות אמסטרדם - הרב וולף והרב כץ