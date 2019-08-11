הפרסומת האנטישמית - הוסרה

חברת ניהול ונדל"ן בסנט פטרסבורג שברוסיה פרסמה בימים האחרונים שלט פרסומת ובו אדם בעל חזות חרדית פושט יד לצדקה ולידו הכיתוב "להתראות, שכירות. משכנתה ללא הון עצמי".
יוג'ין ברוכס, יהודי בעצמו ומומחה לשיווק נדל"ן, העלה את הפרסומת בחשבון האינסטגרם שלו ותקף אותי.
"סלחו לי, מי מופיע בפרסומת?", שאל יבגני מתחת לתמונה. "האם זה היהודי המשכיר את הדירה? או אולי יהודי המלווה בריבית המציע משכנתה? האם זה נציג הבנק המוזכר בפרסומת? בכל מקרה המשמעות היא ללא ספק אנטישמית. אני הייתי מוריד אותה".
ברוכס זכה לתגובות רבות שכולן כמעט זעמו על הפרסומת האנטישמית.
גם הקהילה היהודית בעיר הביעה את זעמה הקשה מהמודעה. חברת הנדל"ן שפרסמה אותה נכנעה ללחץ הציבורי וביקשה להוריד את המודעה וגם למנוע פרסום עתידי שלה בעיתונים מקומיים כפי שתוכנן מראש.
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Здравствуйте всем! Точнее, шалом! Это не разбор, но это — разрыв…моего шаблона. Я не еврей, но всё равно как-то обидно стало, за человечество в целом. На баннере, простите, кто? Еврей-арендодатель? Или еврей-ростовщик, предлагающий ипотеку? Представитель указанного в юрстрочке банка? В любом случае, смысл получается ЯВНО отрицательный, с упором на национальность. И это не двусмысленный посыл, а самый прямой! Господа, вы серьезно? А дальше что — депортация, гетто, холокост? Бей жидов, спасай что осталось? Надеюсь, вас не затаскают по судам. Занавес. #бручасвэфире #суровыйдевелопмент #девелопмент #строительство #недвижимость #рекламанедвижимости #купитьквартиру #еврейскийвопрос #шалом #явшоке #купитьквартирувспб #глазамневерю #маркетингнедвижимости #рекламнаякампания #наружнаяреклама #ипотека #квартиравипотеку