הפרסומת האנטישמית - הוסרה

Здравствуйте всем! Точнее, шалом! Это не разбор, но это — разрыв…моего шаблона. Я не еврей, но всё равно как-то обидно стало, за человечество в целом. На баннере, простите, кто? Еврей-арендодатель? Или еврей-ростовщик, предлагающий ипотеку? Представитель указанного в юрстрочке банка? В любом случае, смысл получается ЯВНО отрицательный, с упором на национальность. И это не двусмысленный посыл, а самый прямой! Господа, вы серьезно? А дальше что — депортация, гетто, холокост? Бей жидов, спасай что осталось? Надеюсь, вас не затаскают по судам. Занавес. #бручасвэфире #суровыйдевелопмент #девелопмент #строительство #недвижимость #рекламанедвижимости #купитьквартиру #еврейскийвопрос #шалом #явшоке #купитьквартирувспб #глазамневерю #маркетингнедвижимости #рекламнаякампания #наружнаяреклама #ипотека #квартиравипотеку