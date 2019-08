קבוצת נוצרים הגיעה לישראל כדי להתנצל על אירועים אנטישמיים

מאות נוצרים הגיעו בשבוע שעבר לישראל לקראת תשעה באב בכדי לעשות תיקון היסטורי ולהתנצל בשם הנצרות על האירועים האנטישמיים שקרו ליהודים לאורך ההיסטוריה, מימי המקדש ועד ימינו.

הם קראו מגילת איכה עם בליל הצום, צמו במהלך כל הצום, ויטיילו במהלך השבוע ביישוב הר ברכה שבשומרון ורחבי יהודה ושומרון.

סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל: "הגעתם של נציגים מהנצרות למדינת ישראל ולירושלים שממנה נושלנו לפני 2000 שנה, מחזקת את החשיבות שבשיתוף פעולה בין דתי כנגד האנטישמיות על כל גווניה".

קבוצת הנוצרים הגישה לחגואל ספר ובו התנצלויות על המעשים האנטישמיים שהנוצרים עשו ליהודים לרבות האירוע בפיטסבורג. אחת ממגישות הספרים בכתה דקות ארוכות עד שהגישה את הספר. לאחר נאומו של חגואל כולם נעמדו על הרגליים והריעו.

הספר "The LIST: Persecution of Jews by Christians Throughout History" (הרשימה: רדיפת יהודים על ידי נוצרים לאורך ההיסטוריה) שיצא לאחרונה, מביא בתוכו פירוט של מעל 500 אירועים אנטישמיים לאורך ההיסטוריה עליהם מבקשים הנוצרים סליחה מהיהודים.

כותב הספר, בראד יאנג, פרופסור ללימודי יהדות ונצרות של בית הספר לתארים מתקדמים באוניברסיטת אורל רוברטס: "רשימה זו מדהימה והיא כל כך עוצמתית מכיוון שהיא מכסה את האירועים בפועל על ידי סקירת עובדות. אני מאמין שזה ספר בעל השפעה רבה שתתפוס את ליבם ומוחם של דור העתיד. אני כל כך מתרגש שהספר יצא ונגיש לכולם".

מרוו ווטסון, היסטוריון נוצרי מייסד משותף של 'חג המשכן בירושלים' כתב: "זה עתה סיימתי לקרוא את הספר כולו, ואני המום וחסר מילים. לא ניתן להעלות על הדעת את מצעד הסטיות, זה מעבר לברברי. איך נותרו יהודים בעולם? זה נס משמיים".

חגואל סיכם: "תשעה באב - יום חורבן בית המקדש הראשון והשני, מהווה פתח לחשבון נפש שלנו כחברה. על מקום בית המקדש נאמר בספר ישעיהו: וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הֶהָרִים, וְנִשָּׂא, מִגְּבָעוֹת; וְנָהֲרוּ אֵלָיו, כָּל הַגּוֹיִם. וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים, וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה'... כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה, וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלִָם. וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם, וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים; וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים, וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב, וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה. עם ישראל סבל משך מאות בשנים רדיפות, השמצות, האשמות, פוגרומים ואינקוויזיציה. רבים מן האירועים - בשם הנצרות.

"הגעתם של נציגים מהנצרות למדינת ישראל, לירושלים שממנה נושלנו לפני 2,000 שנה וכוונתם להציג ולהנציח את המאורעות האנטישמיים שהתרחשו משך כל השנים עד לימינו אנו, מחזקת את החשיבות שבשיתוף פעולה בין דתי כנגד האנטישמיות על כל גווניה. אני מודה לנציגי הנצרות על המחווה ומקווה להמשך שיתוף פעולה בין דתי למניעת אנטישמיות בכל רחבי העולם".