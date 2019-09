6 סרטים מעולים שזמינים בנטפליקס וכדאי לכם לראות מחפשים המלצות של סרטים בנטפליקס? מוזמנים לבדוק את הרשימה שלנו הכוללת שישה סרטים מדהימים שזמינים לצפייה. ערוץ 7 ,

צילום: iStock נטפליקס. אילוסטרציה אם יש לכם נטפליקס אתם בטח יודעים ששירות התכנים שלהם כל כך מגוון, שהקושי העיקרי עבורנו הצופים הוא קודם כל להחליט מה אנחנו הולכים לראות. על מנת לעשות לכם את החיים יותר פשוטים החלטנו לפרגן לכם עם רשימה ממוקדת של סרטים בנטפליקס, סרטים שכדאי לכל אחד מכם להכניס לרשימת הצפייה. בין הסרטים שכללנו ברשימה תמצאו הפקות מקור מבית נטפליקס לצד קלאסיקות קולנועיות מפורסמות שכולם חייבים לראות, סרטים מומלצים שפשוט נמצאים שם לרשותכם במאגר הסרטים והסדרות העצום בנטפליקס. אוקג'ה / Okja תאגיד תאב בצע מהנדס גנטית חיה שנוצרה במקור ממוטציה של חזיר. הם עושים זאת במטרה ליצור תחליף איכותי לבשר חזירים. כדי לבדוק את תנאי הגידול האופטימליים לחיה החדשה הזאת, התאגיד מכריז על תחרות (של 10 שנים) בין חוואים במקומות שונים בעולם, שם מפזרים בכל חווה את אחד הגורים הללו שיצרו מהחזירה המקורית. אחד החזירים הללו היא אוקג'ה, אשר גדלה בהרים בדרום קוריאה, לצד ילדה בשם מיג'ה, הנכדה של החקלאי אשר גידל אותה. בין הילדה הקטנה לאוקג'ה נרקמת חברות מרגשת. אך כמו שאנחנו יודעים לכל דבר טוב יש סוף, בסיום התחרות התאגיד מעוניין להעביר את אוקג'ה לניו יורק, והילדה יוצאת למסע להצלת החברה שלה. סרט מקסים ומרגש. רומא / Roma הפקת מקור מרתקת ומרגשת מבית נטפליקס שיצאה בשנת 2018. הסרט מגולל את סיפורה של קליאו, מנהלת משק בית אצל משפחה בשכונת רומא, בניו מקסיקו. תוך כדי אנחנו נחשפים לסיפור לא פשוט הכולל מצוקה משפחתית והיררכיה חברתית בולטת בתקופת הסערות הפוליטיות של מקסיקו בשנות ה-70. הסרט דובר ספרדית והוא מצולם בשחור-לבן. זהו הסרט הראשון של נטפליקס שיוצא גם לבתי הקולנוע בסמוך לתחילת שידורו באתר. הוא היה מועמד לעשרה פרסי אוסקר וזכה בשלושה, שביניהם פרס אוסקר בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר. התחלה / Inception סרט מד"ב מלא במתח ואקשן משנת 2010 בכיכובו של לאונרדו דיקפריו. עלילת הסרט מפגישה אותנו בדמותו של דום קוב (דיקפריו), בחור שעוסק בגניבת מחשבות ממוחם של בני-אדם בזמן שהם במצב לא-מודע ונמצאים במצב דמוי חלום. הכישרון הזה הופך אותו כמובן לגנב מפורסם בתעשיית הריגול התעשייתי, ובו בזמן גם לפושע מבוקש שמאבד את הדברים החשובים לו ביותר בחייו. הסרט אמנם אינו חדש אך במידה ולא ראיתם אותו ואתם באמת מחפשים סרטים מומלצים בנטפליקס שפשוט אסור לפספס (ואין לכם בעיה עם סרטי מדע בדיוני) אתם חייבים לעצמכם לראות את הסרט המעולה הזה, שדירגו אותו עד היום מעל מיליון אנשים באתר ביקורות הסרטים IMDB עם ציון ממוצע מעולה של 8.8 . האביר האפל / The Dark Knight האביר האפל הוא סוג של קלאסיקה מודרנית (יצא במקור בשנת 2008) שכל מי שמגדיר את עצמו חובב סרטי גיבורי-על חייב לראות. הסרט מבוסס על סדרת הקומיקס "באטמן" מבית DC קומיקס והוא סרט ההמשך ל"באטמן מתחיל". כמה דברים שמעניין לדעת בנוגע לסרט הזה: דירגו אותו מעל 2 מיליון גולשים באתר IMDB ונתנו לו ציון ממוצע מדהים של 9 . סמוך לסוף הצילומים נפטר השחקן הית' לדג'ר המגלם את דמותו של הג'וקר בסרט, והועלתה האפשרות כי הכנותיו הקדחתניות לתפקיד הן אלה שגרמו למותו. הוא זכה על התפקיד הזה בפרס האוסקר בקטגוריית שחקן המשנה. המופע של טרומן / The Truman Show קומדיה מרתקת בכיכובו של ג'ים קארי, שיצאה במקור בשנת 1998, ומגוללת את סיפורו של אדם אשר יום אחד איכשהו מגלה שחייו מצולמים לסדרת טלוויזיה ללא ידיעתו ו/או הסכמתו. ג'ים קארי זכה על התפקיד הראשי בסרט הזה בפרס גלובוס הזהב והסרט היה מועמד ל-3 פרסי אוסקר. אם במקרה לא ראיתם אותו עד היום מצפה לכם הנאה גדולה. הנער שרתם את הרוח / The Boy Who Harnessed the Wind נער ממדינת מלאווי באפריקה מנסה להקים, ללא ניסיון פורמלי קודם והשכלה בתחום, טורבינת רוח אחרי שהוא קורא על זה בספר ומאמין שחשמל אשר יופק מהטורבינה יציל את עונת החקלאות ויתגבר על הבצורת וחרפת הרעב שבאיזור. מבוסס על סיפורו האמיתי של וויליאם קאמקוומבה. הבלתי משוחדים / The Untouchables סרט דרמת מתח משנת 1987 שמבוססת על סדרת טלוויזיה משנת 1959 ועל האוטוביוגרפיה של אליוט נס בנוגע למאמציו להביא את הגנגסטר המפורסם, אל קאפונה, למשפט במהלך תקופת היובש בארצות הברית. בסרט מככבים קווין קוסטנר, שון קונרי ורוברט דה נירו שמגלם את אל-קאפונה. שון קונרי זכה בפרס אוסקר לשחקן המשנה הטוב ביותר עבור תפקידו בסרט.