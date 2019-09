''הבדל עצום בין אובמה לטראמפ, כיום רוב תוכניות הבנייה מאושרות'' קובי אלירז שכיהן כעוזר שר הביטחון להתיישבות קורא לממשלה "לתת פייט" כדי לבלום את ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. "זו משימה לאומית" יוני קמפינסקי ,

Photo by Hillel Maeir/Flash90 קובי אלירז עו''ד קובי אלירז, שכיהן עד לאחרונה כעוזר שרי הביטחון להתיישבות, שומע את הדרישה וההבטחה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון וחושב שהתהליך צריך להיות שונה מעט. "הריבונות היא עניין חשוב - אבל מורכב. אני שואל את חברי האם מדובר על כלל השטח או על יישובים מסויימים. אם מדובר על כלל השטח, אני שואל איך מונעים מיהודי להתחתן עם פלסטינית וכך לגרום להגירה אלינו ומ-200 אלף הם יגדלו למיליון. לא בטוח שיש תשובות טובות לזה. אני חושב שהשלב הנכון הוא שצריך משילות לפני ריבונות", אומר אלירז בראיון לערוץ 7. מעבר להרחבת ההתיישבות והסדרת בנייה, אלירז מסביר כי יש צורך לשים לב לסוגיה מרכזית נוספת - המערכה על שטח C. "מדובר בשטח פתוח של קרוב לשני מיליון דונם. ההתיישבות בפועל תופסת, גם אם נרחיב אותה, ל-9% מהשטח הזה. הרשות הפלסטינית שמה לה למטרה להשתלט על השטח הזה. היא מפעילה מערכת שיטתית וממומנת על ידי ארגונים בינלאומיים. על פי הנתונים יש כ-200 אלף פלסטינים בשטח C והם תופסים בין 25 ל-30 אחוזים מהשטח". "מדינת ישראל חייבת להגדיר שזו משימה לאומית ולתת לכך את המשאבים. צריך שרוח המפקד תהיה ששטח C הוא שטח ישראלי. הפלסטינים עושים בשטח הזה מהלך משמעותי ושיטתי ואנחנו לא נותנים את הפייט הנכון לדבר הזה", מסביר אלירז. לדבריו, אישורי הבנייה באחרונה בקבינט לפלסטינים בשטח C הם חלק מתשובה לעניין. "חשוב לאשר גם לפלסטינים בנייה, כי הכלל בחיים הוא שככל שהכל אסור - הכל מותר. אנחנו צריכים לנווט את הפלסטינים לפי האינטרס שלנו. כי אם לא נאשר להם, כשנרצה להרוס בג"ץ יערים קשיים". גם חאן אל אחמר, לדעתו, צריך לוות מקרה בוחן. "זו סוגיה מאוד משמעותית, עקרונית ואסטרטגית. זה דגל אצל הפלסטינים וזה צריך להיות גם דגל אצלנו. יש כאן מעורבות חד צדדית של הרשות הפלסטינית, כי עם הבדואים היינו יכולים להסתדר מזמן. ככל שהרשות הפלסטינית השתלטה על המאבק, הם הפכו את הבדואים לכלי להשגת מטרתם בשטח C. אני מקווה מאוד שראש הממשלה יעמוד בהתחייבותו בנושא". ובכל זאת אלירז אופטימי. "יש רווחה גדולה מאז שלטון טראמפ, הייתי בתפקיד גם שנתיים בזמן שלטון אובמה ויש הבדל עצום. היום רוב התכניות מאושרות. יש גם סוגיות מורכבות מכוח זה שאין לנו ריבונות, יש חוק בינלאומי ולחץ בינלאומי, ובתוך זה צריך לנסות לעשות את המיטב". לשאלה מדוע לדעתו פוטר במפתיע מתפקידו ענה, "עשיתי את תפקידי בשליחות, בשמחה ובנאמנות. השתדלתי, קיבלתי הזדמנות גדולה לשרת תחת שלושה שרי ביטחון במשך קרוב לחמש שנים. אני רק מודה על התקופה שהייתי שם. כשבחרו שזה ייפסק - זה נפסק. זו זכות גדולה להיות בתפקיד המשמעותי הזה ולחתום על עשרות אלפי יחידות דיור בהתיישבות".