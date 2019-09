SARAH בסינגל בכורה: תצא מהראש שלי Get Out Of My Head הוא סינגל הבכורה של היוצרת והזמרת SARAH, שהפיק מוזיקלית גדי פיינגולד, מתוך אלבום הבכורה שלה שייצא בעתיד. קוביס ,

עטיפת הסינגל תצא מהראש שלי Get Out Of My Head הוא סינגל הבכורה של היוצרת והזמרת SARAH, שהפיק מוזיקלית גדי פיינגולד, מתוך אלבום הבכורה שלה שייצא בעתיד. "הכול בעצם התחיל בכוס תה" היא מספרת. "לפני שש שנים טסתי לבקר את אמא שלי, שהחלימה מניתוח, בלונדון. הילדים נשארו בארץ. כששתיתי את התה הראשון שלי בלונדון, נכוויתי. לא הבנתי למה זה קרה. ואז הבנתי ששנים לא הספקתי לשבת כמו שצריך ולשתות תה רותח. פשוט לא הצלחתי להקדיש זמן לעצמי. באותו רגע נפלה אצלי ההחלטה שמעכשיו אני שותה תה רותח בכל יום. בפעמים הראשונות מצאתי את עצמי מגיפה את הוילון ומסתתרת שלא יראו שאני יושבת לשתות תה. שלא יחשבו שאני מתפנקת, מתעצלת ונחה. הלכתי עם ההחלטה הזו עד הסוף ובכל שלוק מהתה אמרתי לעצמי שמותר לי! שאני יכולה לשבת ולשתות את תה שלי! אך יחד עם זאת, המצפון והקולות בראש לא הפסיקו להטריד אותי. אז כתבתי לקולות בראש שלי את שיר Get Out Of My Head !" SARAH, היא שרה שפילמן. נולדה בלונדון למשפחה של מוזיקאים וחזנים. אביה זמר אופרה וחזן ואמה הייתה זמרת במחזות זמר בארץ. מגיל 6 למדה לנגן פסנתר וצ'לו והתחילה לשיר על במות גדולות. חלמה להיות זמרת אופרה. שרה למדה פיתוח קול ב- Trinity College of Music בלונדון והיא בעלת תואר MA בפיתוח קול בקונסרבטוריון למוסיקה בבוסטון, ארה"ב. שרה הופיעה כבר באנגליה, איטליה , ארה"ב וישראל ואף זכתה במקום הראשון בתחרות האמנים העולים של משרד הקליטה. את שאר השירים המקוריים שלה באלבום הבכורה, היא בעצם חלמה. ואז כתבה את מה שחלמה. היום בין השאר היא גם מלמדת פיתוח קול.